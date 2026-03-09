Mondial 2030 : le Maroc mise sur 6 infrastructures pour séduire la FIFA

La FIFA débute une tournée d’évaluation des candidats à l’organisation du Mondial 2030 à partir de ce lundi 9 mars. Le Maroc, co-hôte du tournoi aux côtés de l’Espagne et du Portugal, présente six stades majeurs pour concrétiser cet événement.

Six stades pour marquer les contrôleurs de la FIFA

Le Maroc proposera six infrastructures majeures : le Grand stade Hassan II à Casablanca, le Grand stade de Tanger, le Grand stade d’Agadir, le Complexe Moulay Abdellah à Rabat, le Grand stade de Marrakech et le Grand stade de Fès. Ces installations seront au cœur de l’inspection menée par les délégués de la FIFA au cours de ces deux semaines.

La visite vise à « évaluer l’état d’avancement des infrastructures et à tenir des réunions avec les représentants des gouvernements, clubs et villes candidates », selon la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Cette évaluation déterminera la capacité concrète des trois pays à accueillir un tournoi de 48 équipes.

L’Espagne et le Portugal affichent aussi leurs atouts

L’Espagne mise sur une dizaine de stades de renom : le Camp Nou et le RCDE Stadium (Barcelone), le Santiago Bernabéu et le Metropolitano (Madrid), la Cartuja (Séville), San Mamés (Bilbao), Anoeta (Saint-Sébastien), Nueva Romareda (Saragosse), Riazor (La Corogne) et Gran Canaria (Las Palmas).

Le Portugal s’appuie sur trois stades : l’Estádio da Luz, l’Estádio José Alvalade (Lisbonne) et l’Estádio do Dragão (Porto). La Coupe du monde 2030 accueillera 48 équipes. Ensemble, les trois pays proposent plus de 19 enceintes pour la compétition. Le tournoi se déroulera du 13 juin au 21 juillet 2030, avec trois matchs programmés en Uruguay (Montevideo) pour célébrer les 100 ans du premier Mondial de 1930.

Le calendrier de l’inspection

Cette tournée s’étendra sur deux semaines, débutant cette semaine au Portugal et au Maroc. Les délégués de la FIFA inspecteront l’état des travaux, l’accès routier et aérien aux stades, ainsi que la logistique d’accueil. La décision finale de la FIFA surviendra après cette phase d’évaluation, confirmant la faisabilité de chaque proposition d’infrastructure.