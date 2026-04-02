Cameroun ou Algérie ? Mbappé révèle son choix s'il n'avait pas joué pour la France (vidéo)

Kylian Mbappé a tranché sur le choix qu’il aurait effectué en matière de sélection nationale s’il n’avait pas joué pour la France. Le 2 avril 2026, lors de l’émission YouTube The Bridge d’Aurélien Tchouaméni, l’attaquant du Real Madrid a désigné le Cameroun, pays d’origine de son père, comme sa destination alternative si la France n’avait pas été une option.

Des origines multiples et une triple possibilité de sélection

Né le 20 décembre 1998 à Bondy en banlieue parisienne, Mbappé possède un héritage africain marqué. Son père Wilfried est originaire du Cameroun, tandis que sa mère Fayza Lamari descend d’une famille algérienne. Cette double ascendance aurait rendu Mbappé techniquement éligible à représenter le Cameroun par droit du sang, l’Algérie selon la législation algérienne, ainsi que la France en tant que citoyen français né sur le territoire.

Le Cameroun plutôt que l’Algérie

Interrogé lors de l’émission The Bridge, Mbappé a explicité son raisonnement : « J’ai grandi plus avec la culture camerounaise que la culture algérienne, car j’étais plus proche de ma famille camerounaise. » L’attaquant n’a cependant pas fermé complètement la porte à l’Algérie, plaisantant sur la possibilité d’envoyer son frère cadet Ethan représenter ce pays, tandis que lui-même aurait choisi le Cameroun. « Je dirais que moi je jouerais pour le Cameroun et j’enverrai Ethan avec l’Algérie » a t-il déclaré.

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Sa préférence pour le Cameroun s’explique par une proximité familiale plus ancienne. Dès 2023, à l’âge de 24 ans, Mbappé a d’ailleurs effectué son premier voyage au Cameroun, visitant notamment Douala et l’île de Djébalé, berceau de sa famille paternelle. Il a également exprimé son intention de visiter l’Algérie dans un avenir proche, malgré le fait de n’y avoir jamais mis les pieds.

Un choix français définitif et explicitement assumé

Cette hypothèse reste académique. Mbappé a opté pour l’équipe de France lors de ses débuts en sélection en 2017, un choix consolidé par ses trois sélections avant ses 21 ans — une condition qui rend son engagement vis-à-vis des Bleus irrévocable selon la réglementation de la FIFA. Il dispute depuis 82 sélections avec la France, remportant la Coupe du monde 2018 à 19 ans.

À la question posée durant The Bridge, il a affirmé ne pas regretter son engagement français : « Moi c’est parce que je suis né en France, je suis français, j’ai tout fait en France. J’ai eu la culture française avec des origines qui sont camerounaises et algériennes, mais j’ai grandi avec la culture française. » Cette trajectoire confirme que son choix d’une seule identité sportive, plutôt que celui d’un « opportuniste » attendant les circonstances, a façonné l’une des carrières internationales les plus brillantes de sa génération.