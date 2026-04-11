Cristiano Ronaldo : vers un premier titre de ligue depuis 6 ans avec Al-Nassr ?

Al-Nassr, club saoudien de première division, s’est imposé 2-0 sur la pelouse d’Al-Okhdood le 11 avril 2026, lors de la 28e journée du championnat. L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo a ouvert le score, portant son total à 968 buts en carrière. Ce succès permet à l’équipe dirigée par Jorge Jesus de consolider sa position en tête du classement avec cinq points d’avance sur Al-Hilal, à six journées de la fin de la saison.

Une victoire maîtrisée et une série record

Face à une formation d’Al-Okhdood en difficulté, Al-Nassr a rapidement pris l’avantage. Cristiano Ronaldo a inscrit le premier but dès la 15e minute, avant que João Félix ne scelle le résultat en seconde période. Le club enchaîne ainsi une 14e victoire consécutive en championnat, une série inédite dans son histoire récente.

Cette dynamique permet à Al-Nassr de prendre une option sérieuse sur le titre, alors que ses concurrents directs ont laissé des points ou disputent moins de matchs sur la même période. Selon le site Asatu News, cette victoire porte le total du club à 73 points et maintient un écart significatif avec son principal poursuivant, à quelques semaines du dénouement.

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Ronaldo se rapproche des 1000 buts

Auteur de son 24e but de la saison en championnat, Cristiano Ronaldo continue d’alimenter son total historique. Avec 968 réalisations en carrière, il se rapproche du cap symbolique des 1000 buts, un objectif qu’il a lui-même évoqué à plusieurs reprises. L’attaquant portugais reste également engagé dans la course au titre de meilleur buteur du championnat saoudien, ce qui renforce son impact dans la saison actuelle.

Un titre de champion attendu depuis plusieurs années

Cristiano Ronaldo n’a plus remporté de championnat national depuis son passage à la Juventus, couronné en Serie A en 2020. Depuis, malgré des performances individuelles élevées, il a enchaîné plusieurs saisons sans sacre en championnat, notamment avec Manchester United puis Al-Nassr. Arrivé en Arabie saoudite fin 2022, il n’a pas encore décroché la Saudi Pro League, son club ayant terminé derrière Al-Hilal lors des saisons précédentes.

La situation actuelle place toutefois Al-Nassr en position favorable. Le calendrier prévoit encore six rencontres, dont un duel direct face à Al-Hilal début mai, qui pourrait peser dans l’attribution du titre, selon Asatu News.