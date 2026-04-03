L'anecdote de Mbappé sur Messi à l'entraînement du PSG : neuf tirs, neuf buts

Invité du podcast The Bridge animé par Aurélien Tchouaméni, l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a livré, début avril 2026, un souvenir précis de ses années au Paris Saint-Germain : lors d’un exercice de finition, Lionel Messi avait inscrit neuf fois consécutivement le même but, sans effort apparent.

La séquence s’est déroulée lors d’un entraînement parisien pendant la période 2021-2023, quand Mbappé, Messi et Neymar formaient le trio offensif du PSG. Dans cet exercice de tir, Mbappé et le Brésilien avaient converti six ou sept tentatives sur dix. Messi, lui, avait réussi neuf frappes sur neuf, chacune dans le même angle du filet.

« Je le regardais en mode : t’as pas compris ou quoi »

Mbappé a décrit la scène avec une précision qui traduit l’impression laissée : « Leo il a frappé 9 fois, il a mis 9 fois le même but. Que des passes au filet. » L’attaquant français a ajouté s’être tourné vers le gardien, incapable de comprendre pourquoi celui-ci n’anticipait toujours pas la trajectoire. La régularité de Messi lors d’un exercice supposément routinier avait sidéré ses coéquipiers, pourtant habitués au plus haut niveau. C’est Tchouaméni qui, le premier, avait orienté la question vers l’Argentin, en rappelant que Mbappé avait eu l’occasion de s’entraîner à ses côtés.

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Deux saisons communes, 67 matchs partagés

Messi avait rejoint le PSG en août 2021, après la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Les deux joueurs ont cohabité pendant deux saisons, disputant ensemble 67 rencontres officielles. Messi a délivré 14 passes décisives à Mbappé sur cette période, qui lui en a retourné 20. Le club parisien a remporté deux titres de Ligue 1 et une Coupe de France durant cette période, sans atteindre la finale de la Ligue des champions.

Messi a quitté Paris en juin 2023 pour rejoindre l’Inter Miami, en MLS. Mbappé a suivi un an plus tard en signant au Real Madrid. Les deux joueurs se retrouveront en compétition lors de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir de juin.