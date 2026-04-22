Liga : le Barça s’impose face au Celta, perd Yamal mais creuse l’écart avec le Real

Le FC Barcelone a remporté le 22 avril une nouvelle victoire en déplacement face au Celta Vigo (1-0), renforçant son avance en tête de la Liga. Cependant, ce succès a été gâché par la blessure de son ailier vedette Lamine Yamal, sorti sur civière en première période.

Yamal marque puis se blesse

L’attaquant barcelonais a ouvert le score de la 40e minute sur penalty, mais a immédiatement été victime d’une blessure à la cuisse. Le match a connu une interruption prolongée, également marquée par un malaise ressenti par un spectateur dans les tribunes. Yamal n’a pas pu continuer la rencontre, laissant ses coéquipiers terminer sans lui.

Le Celta Vigo, confronté à des difficultés physiques évidentes lors de cette rencontre, n’a su créer que peu d’occasions dangereuses. Les tentatives de Duran et Jutgla en première période n’ont pas inquiété sérieusement la défense catalane. Barcelone a conservé la maîtrise du ballon pendant l’essentiel de la seconde période, avec plusieurs changements tactiques opérés par l’entraîneur Hansi Flick pour maintenir la pression.

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L’avance s’accroît avant l’ultime ligne droite

Cette victoire permet au Barça de consolider sa position dominante en champion en titre face au Real Madrid, qu’il devance de neuf points avec six journées restantes avant la fin de la saison (préue pour fin mai). Barcelone contrôle désormais son destin dans la course au titre, tandis que le Real Madrid ne peut compter que sur des faux pas des Blaugrana pour revenir.

Dans les ultimes minutes, Marcos Alonso a manqué l’opportunité d’inscrire un but supplémentaire sur coup franc à la 90+3e, qui aurait pu alourdir le score. Barcelone devra cependant évaluer la gravité de la blessure de Yamal, acteur central de son système offensif, avant les enjeux majeurs des dernières journées.