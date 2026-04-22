Pour Paul Pogba, Mbappé a été « le meilleur joueur toute la saison »

Paul Pogba a livré un éloge sans détour à Kylian Mbappé le 22 avril lors d’une intervention au podcast de Rio Ferdinand. L’ancien milieu français estime que l’attaquant du Real Madrid a dominé la scène européenne cette saison et possède tous les atouts pour remporter le Ballon d’Or.

Une domination statistique au Real Madrid

Mbappé traverse une période de forme exceptionnelle à la tête de l’attaque madrilène. L’international français accumule 38 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues, dont 23 réalisations en Liga, où il trône en tête du classement des buteurs. Il totalise également 6 passes décisives. En Ligue des Champions, il a inscrit 13 buts en 8 rencontres, renforçant son statut de joueur incontournable aux côtés de son équipe.

Ces chiffres le positionnent bien au-delà de ses prédécesseurs dans le club. Pogba note dans le podcast qu’il a « marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo et Ronaldo Nazario lors de sa première saison au Real Madrid ». L’attaquant établit donc de nouveaux repères offensifs pour la Maison Blanche.

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Un potentiel Ballon d’Or reconnu

Selon Pogba, la question du Ballon d’Or ne relève que du timing pour Mbappé. Le milieu de 31 ans affirme que le joueur de 27 ans « a été le meilleur joueur toute la saison » et qu’il « ne peut que monter plus haut ». Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, a alors confié que jamais il n’avait trouvé Mbappé aussi performant qu’aux côtés de Pogba en équipe de France, et vice-versa.

Pogba décrit une compréhension tacite développée sur les terrains : « On se comprend. Parfois, je rate mon tir sur le ballon et il y arrive quand même, il est tellement rapide. Je connais les courses qu’il fait. » Cette alchimie entre les deux joueurs marquait les périodes où la France s’appuyait sur ce duo offensif.

Une séparation à l’horizon

Malgré cette connexion footballistique, Mbappé devra poursuivre son parcours sans Pogba lors des prochaines compétitions internationales. Le départ annoncé du milieu conduit à une refonte du projet bleu, affectant la génération de joueurs sur laquelle la France s’était appuyée.