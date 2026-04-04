Présidentielle 2026 au Bénin : la CENA dévoile la liste des agents des bureaux de vote

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publique, samedi 4 avril, la liste complète des agents affectés aux postes de vote pour le scrutin présidentiel du 12 avril. Chaque candidat électoral pourra désormais consulter son affectation et les modalités pratiques de sa participation au processus de vote en accédant à la plateforme de recrutement en ligne mise à disposition par l’institution.

Consultation et notification des agents

Les agents retenus ont accès à leurs informations d’affectation via le lien https://erecrutement.cena.bj/listes-agents-mpv. Selon la CENA, chaque agent sélectionné recevra par SMS une notification de nomination précisant les dates, lieux et heures des sessions de formation obligatoire. Ces formations constituent une étape incontournable avant le déroulement du scrutin.

Avec le vote prévu dans huit jours, la CENA doit finaliser ces formations dans les jours prochains. L’institution rappelle que ces sessions de préparation demeurent indispensables pour garantir le bon fonctionnement des opérations électorales sur l’ensemble du territoire, ainsi que dans les représentations à l’étranger où la diaspora béninoise participera également au scrutin.

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Convergence avec les préparatifs logistiques

Cette liste intervient alors que la CENA finalise ses préparatifs matériels à un taux d’exécution estimé à 95%. Les 17 400 kits électoraux en cours d’assemblage doivent être déployés du 6 au 9 avril dans tous les centres de vote du pays et à l’international. L’articulation entre la mobilisation des agents et le déploiement du matériel constitue l’un des enjeux des derniers jours précédant l’élection.

Le scrutin du 12 avril déterminera qui succédera à Patrice Talon à la tête de l’État béninois, avec deux candidats en lice dont le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni et Paul Hounkpè qui mobilisent déjà leurs électeurs. L’infrastructure électorale mise en place par la CENA doit permettre à tous les Béninois, sur le territoire national comme en diaspora, de participer au choix de leur prochain président.