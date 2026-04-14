Présidentielle au Bénin : Les Démocrates formulent leurs attentes envers Wadagni

Ce 14 avril 2026, le parti d’opposition Les Démocrates a adressé ses félicitations à Romuald Wadagni, déclaré largement vainqueur de l’élection présidentielle béninoise du 12 avril 2026 par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la formation politique conditionne implicitement sa coopération à plusieurs réformes démocratiques.

Des résultats sans surprise

Selon les grandes tendances publiées par la CENA dans la nuit du 13 au 14 avril, le duo Romuald Wadagni–Mariam Chabi Talata a recueilli 94,05 % des suffrages valablement exprimés, contre 5,95 % pour Paul Hounkpè, candidat des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Le taux de participation s’est établi à 58,75 %, soit environ 4,64 millions de votants sur 7,9 millions d’inscrits.

Le scrutin s’est tenu sans le principal parti d’opposition. Les Démocrates, dont le candidat Renaud Agbodjo n’avait pas réuni le seuil de 15 % de parrainages d’élus requis depuis un amendement de 2024, ont été écartés avant même le premier tour. C’est depuis cette position d’exclusion que la formation prend la parole.

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Cinq exigences adressées au président élu

Dans son message de félicitations, Les Démocrates listent cinq attentes adressées à Wadagni : la libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques, l’ouverture d’une concertation politique, un développement « recentré sur la dignité humaine et le progrès social », et la restauration des libertés individuelles. Le parti indique qu’il se tiendra « disponible pour entretenir un dialogue constructif et proposer des alternatives pertinentes lorsque cela s’avère nécessaire. » Romuald Wadagni, 49 ans, a occupé le poste de ministre des Finances pendant dix ans sous la présidence de Patrice Talon, dont il était le dauphin désigné.

Validation des résultats et prise de fonction

Les résultats provisoires proclamés par la CENA doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle du Bénin, seule instance habilitée à proclamer les résultats définitifs. Wadagni sera élu pour un mandat de sept ans — durée portée de cinq à sept ans par révision constitutionnelle approuvée en novembre 2025 — renouvelable une seule fois.