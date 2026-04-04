Real Madrid : Kylian Mbappé pris à partie après la défaite à Majorque

Le Real Madrid s’est incliné samedi 4 avril sur le terrain de Majorque sur le score de 2-1, une défaite inattendue face à une équipe en lutte pour son maintien. Vasilis Muriqi a inscrit le but décisif en fin de match, scellant une défaite cruelle qui compromet fortement les chances madrilènes dans la course au titre en Liga. Cette défaite ravive immédiatement les débats sur les responsabilités individuelles au sein de l’effectif, particulièrement autour de Kylian Mbappé.

Mbappé absent des grands moments

L’attaquant français n’a pas marqué en Liga depuis le 8 février. Son retour à la compétition, après une blessure au genou, n’a pas suffi à changer le cours de la rencontre. Mbappé n’a pu transformer aucune des trois occasions qui se sont présentées à lui, des situations qui auraient permis d’influer sur le résultat face aux Baléares.

Le reproche du manque de leadership

Tomás Roncero, journaliste au quotidien AS, a exprimé sa frustration face à la passivité observée chez les joueurs madrilènes. Il a pointé l’absence de réaction collective après l’encaissement du premier but, déplorant un manque de combativité. Le journaliste a adressé une critique directe à Mbappé : « À Mbappé, je lui pardonne souvent tous ses défauts parce qu’il marque beaucoup. Mais des jours comme aujourd’hui, où il en a trois et les rate, je ne le vois pas se rebeller. Je ne le vois pas dire : ‘c’est moi le patron’, comme le faisait Cristiano ».

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Roncero a insisté sur la nécessité de disposer de leaders capables de secouer le groupe, distinguant ces profils des simples joueurs doués techniquement. Il a cité Valverde en exemple, regrettant son absence du terrain samedi.

Des critiques devenues récurrentes

Ces reproches font suite à une série de contestations dont Mbappé fait l’objet depuis plusieurs semaines. Son implication défensive insuffisante, son positionnement de numéro 9 jugé inadapté et un manque d’engagement général font régulièrement l’objet de commentaires critiques dans la presse espagnole. Des analystes soulignent également que l’équipe affiche un visage combatif incomplet lorsqu’il est en jeu.

Le Real Madrid accuse désormais un retard non négligeable dans la course au titre de champion. Le match suivant des Merengues aura lieu mercredi en Ligue des champions contre le Bayern Munich, un défi majeur qui n’attend pas.