LDC : le PSG élimine le Bayern et défendra son titre en finale contre Arsenal

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions ce mercredi 6 mai 2026, en tenant tête au Bayern Munich à l’Allianz Arena (1-1), après avoir remporté le match aller au Parc des Princes sur le score de 5-4. Les hommes de Luis Enrique affronteront Arsenal FC le 30 mai prochain à Budapest, dans ce qui sera une revanche directe entre les deux clubs qui s’étaient déjà croisés en demi-finales la saison passée.

Dembélé lance le PSG, Kane ne peut que sauver l’honneur

Dès la 3e minute, Khvicha Kvaratskhelia lance Ousmane Dembélé en profondeur sur le côté gauche, et l’attaquant français expédie le ballon sous la transversale de Manuel Neuer pour ouvrir le score. Un but précoce qui a immédiatement placé le PSG en position de force, le club parisien n’ayant besoin que d’un nul pour avancer.

La suite du match s’est résumée à un siège bavarois face à un bloc parisien discipliné. Matvey Safonov a plusieurs fois repoussé les offensives de Michael Olise et Harry Kane, tandis que Neuer, de son côté, s’est montré décisif face à Désiré Doué et Kvaratskhelia lorsque les Parisiens ont cherché à faire le break. Dans les arrêts de jeu, Kane a réduit l’écart à la 90e+5 minute, sans que le Bayern ne parvienne à arracher la prolongation. Le PSG se qualifie sur l’ensemble des deux matchs sur le score de 6-5.

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Tenant du titre, Paris retrouve une finale européenne

Le PSG aborde cette finale en position de champion d’Europe en titre. Le 31 mai 2025, le club parisien avait écrasé l’Inter Milan 5-0 à Munich — le plus grand écart de buts jamais enregistré dans une finale de Ligue des Champions — pour décrocher son tout premier sacre continental.

Douze mois plus tard, la route vers Budapest a été semée d’embûches autrement plus complexes. Lors des demi-finales 2025, le PSG avait déjà écarté Arsenal, avec des victoires 1-0 et 2-1 en demi-finales. Les Gunners de Mikel Arteta, de leur côté, se sont qualifiés mardi 5 mai en battant l’Atlético de Madrid 1-0 à l’Emirates Stadium grâce à un but de Bukayo Saka, retrouvant ainsi une finale de C1 pour la première fois depuis leur défaite contre le FC Barcelone en 2006. La finale de la Ligue des Champions 2026 se tiendra le samedi 30 mai à la Puskás Aréna de Budapest, enceinte de 67 215 places. Le coup d’envoi est fixé à 18h00 CEST.