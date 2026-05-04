Opposition à Trump : Obama évoque des tensions dans son couple

Barack Obama a révélé le 4 mai, dans une interview accordée au magazine The New Yorker, que son opposition au président Donald Trump génère des frictions conjugales. L’ancien président américain reconnaît que Michelle Obama souhaite qu’il se retire de l’engagement politique actif, créant une divergence de visions sur la façon de gérer les quatre années suivant son départ de la Maison-Blanche en 2017.

Un désaccord intime sur le rôle de l’ex-président

Selon l’interview, Michelle Obama voudrait que son mari « se détende et profite du temps qui reste » de leurs vies. Obama, 64 ans, adopte une approche différente en expliquant : « Cela crée une vraie tension dans notre foyer, et cela la frustre. Je suis plus indulgent à ce sujet, dans le sens où je comprends pourquoi les gens ressentent cela ».

Obama justifie son engagement en soulignant qu’aucun autre ancien président n’a servi « de principal substitut du Parti pendant quatre cycles électoraux après leur départ ». Il reconnaît cependant que les actions de Trump l’ont ramené en politique « plus que je ne l’aurais souhaité ».

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Neuf années de confrontations publiques

Les tensions entre les deux anciens et actuels présidents s’accumulent depuis l’investiture de Trump en 2017. Trump a répandu des théories du complot à l’encontre d’Obama, le qualifiant de « traître » et partagé en février 2026 une vidéo générée par intelligence artificielle le montrant en tant que singe. Obama a riposté en critiquant le comportement de Trump lors d’apparitions publiques et d’interviews.

Les désaccords couvrent aussi des domaines politiques majeurs. Trump a annulé l’accord nucléaire iranien qu’Obama avait négocié en 2015, puis a lancé des frappes aériennes contre l’Iran en février 2026 après avoir qualifié l’accord de « catastrophe ». Ces divergences fondamentales ont forcé Obama à intervenir régulièrement dans le débat public, rôle qu’il envisageait initialement de manière bien plus limitée.