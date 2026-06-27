Ballon d'Or 2026 : Messi, Mbappé, Olise en tête après les premiers matchs du Mondial

La phase de groupes du Mondial 2026 a déjà rebattu les cartes de la course au Ballon d’Or. Lionel Messi occupe la première place du classement établi par Goal.com après un triplé inscrit face à l’Algérie, devançant Kylian Mbappé et Michael Olise, auteurs de débuts solides avec la France et l’Allemagne.

L’octuple lauréat du trophée, qui fêtera ses 39 ans pendant la compétition organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique, avait déjà entamé l’année sur une dynamique favorable. Son passage à l’Inter Miami lui a permis de remporter la première MLS Cup du club et de décrocher un deuxième titre consécutif de meilleur joueur du championnat nord-américain. Avec l’Argentine, tenante du titre mondial, Messi a ouvert son Mondial par une victoire 3-0 contre l’Algérie.

Une course bouleversée par la Ligue des champions

Avant le coup d’envoi du tournoi, la hiérarchie des favoris reposait sur un autre socle. Ousmane Dembélé s’était installé en tête des pronostics au lendemain de la finale de Ligue des champions, remportée par le Paris Saint-Germain face à Arsenal aux tirs au but le 30 mai. L’ailier parisien devançait alors Lamine Yamal et Harry Kane, l’attaquant du Bayern Munich ayant longtemps occupé la première place chez les bookmakers malgré l’élimination de son club en demi-finale.

Le Mondial a depuis redistribué les positions. Kane a néanmoins confirmé sa forme en sélection : l’attaquant anglais a inscrit un doublé dès son entrée en matière face à la Croatie, avant de manquer une occasion décisive contre le Ghana. Yamal, deuxième du Ballon d’Or 2025 et lauréat du Trophée Kopa, doit lui composer avec l’élimination prématurée du Barça en Ligue des champions, qui a limité sa visibilité lors des grands rendez-vous européens.

Le règlement du jury favorise les performances internationales

Le mode de calcul du prix joue un rôle déterminant cette année. Depuis 2022, le jury de France Football ne fonde plus son vote sur l’année calendaire mais sur la saison sportive, intégrant ainsi pleinement les résultats de la Coupe du monde dans le calcul final. Cette règle explique le poids accordé aux prestations en sélection plutôt qu’aux seuls bilans en club.

Michael Olise montre cette bascule. L’ailier du Bayern Munich, sacré champion d’Allemagne avec 22 buts et 31 passes décisives toutes compétitions confondues, a prolongé cette efficacité dès les premiers matchs du Mondial, se hissant directement dans le trio de tête établi par Goal.com.

À l’inverse, Khvicha Kvaratskhelia, troisième homme fort de la saison européenne avec la Ligue des champions et la Ligue 1 remportées sous les couleurs du PSG, reste écarté de la compétition : la Géorgie ne s’est pas qualifiée pour le Mondial. Aucun joueur n’a remporté le Ballon d’Or une année de Coupe du monde sans y avoir participé.

La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2026 sera dévoilée fin août par France Football, sur la base des performances réalisées entre août 2025 et début août 2026. La cérémonie de remise du prix, qui célébrera le 70e anniversaire du trophée, se tiendra le 26 octobre à Londres.