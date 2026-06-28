Bénin : la BOAD accorde 16,6 milliards de FCFA à la Société des Ciments à Sèmè-Podji

Seize milliards six cents millions de francs CFA : c’est le montant que la Banque Ouest Africaine de Développement vient d’allouer au Bénin pour muscler l’appareil industriel du pays. Le financement, approuvé le 26 juin 2026 à Lomé lors de la 151ème session ordinaire du Conseil d’Administration de l’institution, est destiné à l’extension des capacités de production de la Société des Ciments du Bénin (SCB), implantée dans la zone industrielle de Sèmè-Podji.

Soutien à la filière cimentière du Bénin et un financement régional

La SCB bénéficiera de ce concours pour accroître ses capacités de production, avec pour objectif de renforcer la compétitivité de l’industrie locale et de répondre à une demande nationale en hausse. Le financement octroyé au Bénin fait partie des onze nouvelles opérations approuvées lors de la 151ᵉ session du Conseil d’administration de la BOAD, présidée par Serge Ekue, Président de la banque. Le volume global de ces approbations atteint 344,577 milliards FCFA, portant le total des financements cumulés de la banque depuis sa création en 1973 à 10 834,1 milliards FCFA.

Les autres bénéficiaires de cette session couvrent l’ensemble de l’espace UEMOA : 48 milliards FCFA pour les infrastructures scolaires au Mali, 44,368 milliards FCFA pour une centrale solaire à Koulikoro, 50 milliards FCFA pour l’acquisition d’aéronefs par Air Côte d’Ivoire, 45 milliards FCFA pour l’extension de la centrale thermique de Komsilga au Burkina Faso, ou encore 40 milliards FCFA dédiés à la mécanisation agricole et à l’irrigation au Togo. Le Niger reçoit pour sa part 30,609 milliards FCFA pour renforcer sa production énergétique et agricole.

Décisions techniques et suivi financier au cœur des travaux du Conseil

Le Conseil a également examiné l’état de recouvrement des créances sur prêts au 31 mai 2026, ainsi que deux notes portant respectivement sur une dérogation au principe de territorialité dans le cadre de concours envisagés en faveur de la Société Financière Internationale (SFI) et de PROPARCO, et sur la levée des immunités et privilèges de la BOAD liée à un troisième concours de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

La mise en œuvre opérationnelle du financement accordé à la SCB dépendra désormais de la finalisation des conventions de prêt entre la BOAD et les parties concernées. Aucune date n’a été communiquée à ce stade par l’institution.