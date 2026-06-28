Mondial 2026 : 9 équipes africaines sur 10 qualifiées pour les 16es de finale, un record

Neuf sur dix. Jamais le continent africain n’avait placé autant de représentants en phase à élimination directe d’une Coupe du monde. À l’issue des 72 matchs de la phase de groupes disputés aux États-Unis, au Mexique et au Canada entre le 11 et le 28 juin, la CAF signe une performance collective sans précédent dans l’histoire du football mondial. Seule la Tunisie manque au grand chelem d’une Afrique qui entre désormais dans le vif du sujet, avec des 16es de finale échelonnés du 28 juin au 4 juillet 2026.

Une hégémonie continentale inédite, groupe par groupe

La moisson africaine s’est construite sur l’ensemble du tableau, dans des situations radicalement différentes. Le Maroc, fort de sa demi-finale en 2022, sort invaincu du Groupe C en battant Haïti (4-2) après avoir bousculé le Brésil, terminant deuxième. L’Égypte s’empare elle aussi de la deuxième place du Groupe G avec cinq points, après un nul décisif (1-1) face à l’Iran à Seattle devant 67 000 spectateurs, propulsée par un Omar Marmoush décisif. Dans le Groupe A, l’Afrique du Sud a su renverser la vapeur face à la Tchéquie et la Corée du Sud pour valider son ticket.

Révélation absolue du tournoi, le Cap-Vert sort invaincu du Groupe H avec trois nuls face à l’Espagne (0-0), l’Uruguay (2-2) et l’Arabie saoudite, une première historique pour les Requins Bleus en phase finale de Coupe du monde. La Côte d’Ivoire assure le dauphinat de l’Allemagne dans le Groupe E, tandis que le Ghana accumule quatre points dans le Groupe L et que la RD Congo, rigoureuse derrière le Portugal et la Colombie dans le Groupe K, complète ce tableau en tant que meilleur troisième.

Les qualifications les plus tendues sont celles du Sénégal, dos au mur avant de battre l’Irak (5-0) pour se glisser parmi les meilleurs troisièmes du Groupe I. L’Algérie, elle, a validé sa place dans la nuit du 27 au 28 juin après un match-fleuve (3-3) contre l’Autriche dans le Groupe J, s’extirpant au forceps d’une situation qui semblait compromise. La Tunisie, en revanche, quitte la compétition après trois défaites dans le Groupe F — seule ombre de ce bilan continental exceptionnel.

Neuf chocs africains en 16es, le tirage passé au crible

La phase éliminatoire débute ce dimanche avec une première affiche 100 % africano-américaine : l’Afrique du Sud défie le Canada, pays hôte, à Los Angeles (21h, heure de Paris). Un duel équilibré sur le papier entre deux équipes aux dynamiques comparables. Lundi 29 juin, place au choc XXL : les Pays-Bas, premiers du Groupe F après un parcours solide (victoire 5-1 sur la Suède, nul 2-2 face au Japon), retrouvent le Maroc à Monterrey (3h). Un duel ouvert entre un collectif africain organisé et une équipe hollandaise en forme. Mardi 30 juin, la Côte d’Ivoire défie la Norvège d’Erling Haaland à Dallas (19h) dans un match jouable, avant que la France n’entre en scène contre la Suède.

Mercredi 1er juillet, deux affiches africaines se télescopent. L’Angleterre, première du Groupe L avec sept points, affronte la RD Congo à Atlanta (18h) — tirage délicat pour les Léopards, qualifiés comme meilleurs troisièmes, mais dont le caractère a été prouvé face au Portugal (1-1). Dans la foulée, Belgique contre Sénégal à Seattle (22h) s’annonce comme l’un des matchs les plus indécis de ce premier tour : les Lions de la Teranga, malgré une qualification laborieuse, ont la capacité de faire chuter un adversaire européen de premier rang. Vendredi 3 juillet, la Suisse, première de son groupe avec des victoires convaincantes sur la Bosnie (4-1) et le Canada (2-1), accueille l’Algérie — un choc franco-phone à fort enjeu symbolique où les Fennecs débarquent en outsiders libérés. Le même jour, l’Égypte affronte l’Australie (20h) dans le tirage le plus favorable de la représentation africaine : une victoire à portée des Pharaons si Marmoush confirme son niveau de la phase de groupes.

La dernière nuit africaine appartient au samedi 4 juillet. L’Argentine de Messi, invaincue et première du Groupe J, croise la route du Cap-Vert à Miami (0h) — un fossé sur le papier, mais les Requins Bleus ont déjà démontré qu’ils ne se déplacent pas pour faire de la figuration. La Colombie, première du Groupe K avec sept points, conclut contre le Ghana (3h30) dans un match qui tourne à l’avantage des Cafeteros.

Vers une autre page historique du football africain

Si trois à cinq équipes africaines franchissaient le cap des 16es, ce serait une nouvelle page historique. La finale est programmée le 19 juillet au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey. L’aventure africaine n’en est qu’à son deuxième chapitre.