Mondial 2026 : la RDC renverse l'Ouzbékistan en seconde période et écrit l'histoire à Atlanta

Trois décennies d’attente s’achèvent sur un terrain américain. La République Démocratique du Congo a décroché sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant l’Ouzbékistan 3 buts à 1, samedi soir à l’Atlanta Stadium, lors de la troisième journée du groupe K. Menés à la pause, les Léopards ont renversé la rencontre en seconde période pour valider leur première qualification en phase à élimination directe d’un Mondial.

L’Ouzbékistan surprend en première période

Eldor Shomurodov ouvre le score à la 10e minute d’une frappe du pied gauche, sur une passe décisive d’Abbosbek Fayzullaev. La défense congolaise, alignée en ligne à quatre par le sélectionneur Sébastien Desabre pour ce match décisif, est prise à contre-pied. Les Loups Blancs, pourtant déjà éliminés de la course à la qualification, jouent sans complexe et tiennent leur avantage jusqu’à la pause.

La RDC manque une occasion d’égaliser en première période lorsqu’un but de Nathanaël Mbuku est d’abord validé puis annulé après intervention de la VAR, confirmée par l’arbitre Felix Zwayer. Les Congolais, qui abordaient cette rencontre à la troisième place du groupe avec un point, savent qu’une défaite les éliminerait du tournoi.

Trois buts en seconde période renversent le match

Le scénario bascule après la pause. Mbuku égalise finalement d’une frappe du pied gauche depuis le côté gauche de la surface, remettant les deux équipes à égalité. Quelques minutes plus tard, Fiston Mayele profite d’une contre-attaque rapide pour donner l’avantage à la RDC d’une frappe à bout portant. Yoane Wissa scelle le score à la 3-1 d’une frappe du pied droit depuis l’extérieur de la surface, dans le temps additionnel de la rencontre.

Cette victoire permet à la RDC de terminer troisième du groupe K avec quatre points, devant l’Ouzbékistan qui achève son tout premier Mondial sans aucun point en trois matchs. Avant cette rencontre, les Léopards avaient déjà tenu en échec le Portugal (1-1) avant de s’incliner de justesse face à la Colombie (1-0).

Une première historique pour le football congolais

La RDC n’avait jamais participé à une Coupe du monde avant l’édition 2026, qui se déroule pour la première fois sous un format à 48 équipes réparties en douze groupes de quatre. Cette qualification en seizièmes de finale constitue donc une première absolue pour la sélection, qui affrontera désormais l’un des adversaires issus des autres groupes selon le tableau final établi par la FIFA.