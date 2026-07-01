Bac 2026 au Bénin : la ministre Sèdami Fagla fait le point sur les corrections

Quelques jours avant la publication des premiers verdicts, le gouvernement béninois est descendu sur le terrain pour vérifier l’avancement de la correction du plus grand examen de fin d’études secondaires. Le mardi 30 juin 2026, la ministre Sèdami Médégan Fagla, en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagnée du ministre Clément Kouchadé, responsable de la Formation technique, s’est rendue au CEG Gbégamey et au Lycée Technique Coulibaly, deux centres clés du dispositif de secrétariat et de correction du Baccalauréat 2026.

Sur place, les deux membres du gouvernement ont salué l’engagement des correcteurs mobilisés depuis le lundi 29 juin, date officielle du démarrage de cette phase décisive du calendrier scolaire. Mme Fagla a tenu à saluer le travail des équipes engagées : « On est là pour vous encourager, pour vous dire merci de jouer votre rôle. Vous êtes un maillon important de cette chaîne. »

Les autorités rassurent sur le bon déroulement des corrections

La correction des copies, qui court jusqu’au samedi 4 juillet, mobilise l’ensemble des centres désignés par l’Office du Baccalauréat, rattaché au ministère de l’Enseignement supérieur. Au total, 77 101 candidats ont pris part à cette session unique, répartis dans 140 centres de composition sur toute l’étendue du territoire national, après avoir planché du 15 au 19 juin 2026 sur les épreuves écrites.

La ministre a insisté sur le lien entre la qualité de la correction et le sort réservé aux élèves, affirmant que les résultats des enfants seraient à la hauteur des efforts fournis par les parents et les ressources humaines mobilisées. Elle a assuré que tous les centres étaient à pied d’œuvre et a dit attendre, avec impatience la « fumée blanche ».

Un calendrier serré jusqu’à la mi-juillet

Au-delà de la visite ministérielle, le calendrier officiel de l’Office du Baccalauréat fixe des échéances précises pour les semaines à venir. Une fois la correction achevée le 4 juillet, les notes feront l’objet d’une compilation et d’une validation avant la tenue de la première délibération, prévue le mercredi 8 juillet 2026. Une deuxième phase suivra pour les candidats admissibles, avant la troisième et dernière délibération, attendue le 18 juillet 2026. Pour les candidats, la vérification des résultats se fera via la plateforme numérique eresultats.bj, mise en place par le ministère.