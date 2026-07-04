Bénin : le pont de Houédonou à nouveau praticable après les fortes pluies

Quatre jours après avoir été submergé, l’axe le plus emprunté de Godomey retrouve sa fluidité. Une vidéo diffusée ce samedi 4 juillet 2026 montre motos et voitures circulant librement sur le pont de Houédonou, dont les eaux auraient été entièrement évacuées, selon Bip Radio.

Le 30 juin 2026, de fortes précipitations s’étaient abattues sur la commune d’Abomey-Calavi, provoquant le débordement des eaux au niveau de ce pont également appelé pont de Djonou. La montée des eaux avait rendu la chaussée impraticable pour les usagers venant de Calavi, contraignant plusieurs automobilistes à rebrousser chemin. Le ministère du Cadre de vie et des Transports avait alors recensé deux autres secteurs sinistrés : le carrefour IITA et la route inter-États reliant le Bénin au Togo via Ouidah.

Une circulation redevenue fluide

Selon les images diffusées par Bip Radio, la chaussée du pont de Houédonou serait désormais totalement dégagée, sans trace des eaux stagnantes qui avaient bloqué l’axe pendant plusieurs jours. Les usagers pourraient ainsi reprendre normalement leurs trajets entre Calavi et Godomey, sans passer par les itinéraires de contournement mis en place après la crue.

Cette évolution fait suite à l’intervention de l’Agence béninoise de protection civile (ABPC), dont les agents avaient entrepris, dans les jours suivant l’inondation, des travaux de drainage à Houédonou. Des tranchées avaient été creusées pour accélérer l’écoulement des eaux vers les canaux d’évacuation.

La Police républicaine, qui avait maintenu des mesures de déviation ces derniers jours, orientait jusqu’ici les automobilistes venant d’Abomey-Calavi vers les carrefours Kpota, Bidossessi ou IITA, avant de rejoindre Hêvié ou les ponts de Cocotomey et de Womey. Le pont de Houédonou est de nouveau praticable et les usagers peuvent y circuler librement.