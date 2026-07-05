Éliminé du Mondial, le Cap-Vert accueille ses joueurs en héros à Praia (vidéo)

Une nation entière a interrompu ses célébrations de l’indépendance pour se tourner vers un aéroport. La sélection du Cap-Vert, éliminée vendredi par l’Argentine (3-2, après prolongation) en seizièmes de finale du Mondial 2026, a été accueillie dimanche par des milliers de supporters à son retour dans la capitale Praia, selon la Fédération capverdienne de football (FCF).

L’avion transportant les joueurs a atterri vers 10h00 à l’aéroport international Nelson Mandela, sur l’île de Santiago. Une foule massive, drapeaux nationaux à la main, s’était rassemblée dès les premières heures de la matinée.

Un cortège à travers la capitale

À leur descente d’avion, les joueurs ont pris place dans des véhicules décapotables pour traverser plusieurs quartiers emblématiques de Praia. L’itinéraire, communiqué à l’avance par la FCF, reliait l’aéroport à Lém Ferreira, Fazenda, Vila Nova, la Rotunda Calabaceira, l’Avenida Cidade de Lisboa et Prainha, avant de s’achever à Quebra Canela. Ce dernier site, où des écrans géants avaient retransmis l’intégralité des matchs de la compétition, s’est transformé en lieu de rassemblement final.

Le gardien Vozinha, devenu l’une des figures marquantes du tournoi grâce à ses arrêts décisifs, a compté parmi les joueurs les plus ovationnés du parcours. Sur le tarmac, le défenseur Pico Lopes a estimé que « les choses vont changer » pour le football national, exprimant l’espoir que cette campagne inspire les générations futures.

Une élimination qui n’entame pas la fierté nationale

Le Cap-Vert disputait sa toute première phase finale de Coupe du monde. Sorti invaincu de sa phase de groupes après trois matchs nuls face à l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite, le pays avait ensuite tenu tête à la tenante du titre jusqu’aux prolongations, comblant deux fois son retard au score avant de céder dans les dernières minutes.

Le retour de la délégation a coïncidé avec le 51e anniversaire de l’indépendance nationale, célébré ce même dimanche. La présidence de la République a inscrit la sélection au programme des cérémonies officielles, la désignant invitée d’honneur d’une réception prévue en fin d’après-midi en présence du président José Maria Neves, selon un communiqué de la présidence. Cette réception devait réunir des représentants des organes de souveraineté, du corps diplomatique et de la société civile.

Le Premier ministre Francisco Carvalho avait proposé samedi que le 3 juillet, date du match contre l’Argentine, soit désormais institué comme journée commémorative dédiée à la sélection nationale, afin de marquer durablement cette performance dans le calendrier sportif du pays. L’Argentine, de son côté, s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2026, où elle affrontera l’Égypte.