France - Maroc : le précédent de 2022 ravive les craintes avant le quart de finale du Mondial 2026

Un remake à haut risque ranime un souvenir que Paris n’a pas effacé. La France affrontera le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde 2026 jeudi 9 juillet au Gillette Stadium de Boston, quatre ans après une demi-finale qatarie qui avait dégénéré dans les rues de la capitale française, selon le calendrier publié par la FIFA.

Une demi-finale 2022 qui avait mal tourné

Le 14 décembre 2022, les Bleus s’étaient imposés 2-0 face aux Lions de l’Atlas, sur des buts de Theo Hernandez, dès la 5e minute, puis de Randal Kolo Muani. Le Maroc restait la première nation africaine et arabe à atteindre ce stade de la compétition. La rencontre avait toutefois débordé bien au-delà du terrain : environ 20 000 supporters s’étaient rassemblés sur les Champs-Élysées, où les forces de l’ordre avaient fait usage de gaz lacrymogène. Le ministère français de l’Intérieur avait fait état d’une centaine d’interpellations à travers le pays. Une spectatrice présente sur place avait décrit une ambiance d’abord festive avant que la police ne bloque une rue et disperse la foule au gaz.

Des violences à caractère raciste en marge des célébrations

Au-delà des heurts avec la police, des attaques ciblant des supporters d’origine marocaine avaient été signalées dans plusieurs villes françaises ce même soir, malgré le déploiement de 10 000 policiers sur l’ensemble du territoire national, décidé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérald Darmanin. Des groupuscules d’extrême droite avaient été identifiés à Lyon, où plusieurs dizaines d’hommes cagoulés s’en étaient pris à des supporters, ainsi qu’à Nantes, Montpellier, Nice et Strasbourg. Une trentaine de personnes avaient été interpellées en amont du match à Paris sur la base de renseignements évoquant un projet d’agression visant des supporters marocains, avant que l’ensemble des poursuites ne soit finalement annulé en 2023 pour un vice de procédure.

Aucun dispositif officiel encore annoncé pour 2026

Aucune annonce n’a pour l’heure été formulée par la préfecture de police de Paris ni par le ministère de l’Intérieur concernant un éventuel dispositif de sécurité pour ce nouveau France – Maroc. Les autorités communiquent traditionnellement sur ce type de mesures dans les jours précédant immédiatement la rencontre. Le précédent de 2022, conjugué à l’ampleur attendue des rassemblements en cas de qualification marocaine, alimente néanmoins d’ores et déjà les interrogations sur l’encadrement policier prévu autour des grandes artères parisiennes et des zones de rassemblement dans les principales villes françaises.

Le quart de finale se jouera jeudi 9 juillet à 21 heures, heure marocaine, au Gillette Stadium de Boston. Une communication officielle des autorités françaises sur le dispositif de sécurité est attendue dans les prochains jours.