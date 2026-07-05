Mondial : Mbappé marque plus de buts que 4 grandes nations en phase finale depuis 2018

Un seul homme, plus prolifique qu’un pays entier — et pas n’importe lequel. Kylian Mbappé a inscrit son 11e but en phase à élimination directe de Coupe du monde samedi soir à Philadelphie, lors de la victoire de la France face au Paraguay (1-0). Depuis l’édition 2018, ce total dépasse celui du Brésil et de l’Angleterre (10 buts chacun), du Portugal (9) et de l’Espagne (4), selon les données publiées par Opta.

Un record déjà établi avant Philadelphie

Le penalty transformé à la 70e minute face aux Paraguayens n’était pas anodin. Il permettait au capitaine tricolore de devenir, selon Opta Analyst, le premier joueur de l’histoire du football masculin à atteindre la barre des dix buts en phase à élimination directe de Coupe du monde, avant de la porter à onze. Aucun autre joueur, toutes générations confondues, n’a dépassé huit réalisations dans cet exercice, rappelle la plateforme britannique spécialisée dans l’analyse de données sportives.

Cette progression s’est construite sur trois tournois. Kylian Mbappé avait déjà inscrit trois buts en phase finale lors du sacre français de 2018, avant d’en ajouter cinq au Qatar en 2022, dont un triplé en finale contre l’Argentine. L’attaquant du Real Madrid a ensuite ajouté trois nouvelles réalisations lors de cette édition 2026, dont un doublé face à la Suède et ce penalty décisif contre le Paraguay.

Le succès contre les Sud-Américains a également porté son total de buts en Coupe du monde à 19 unités, à une seule longueur du record absolu détenu par l’Argentin Lionel Messi (20), toujours en course dans ce même tournoi.

Une écrasante domination collective

La comparaison mise en avant par Opta prend tout son sens rapportée à l’échelle nationale. Depuis 2018, le Brésil et l’Angleterre, deux sélections parmi les plus titrées ou les plus regardées de l’histoire du football, n’ont additionné que dix buts chacune en phase à élimination directe sur la même période. Le Portugal, porté par Cristiano Ronaldo jusqu’à cette édition 2026, plafonne à neuf, tandis que l’Espagne, championne du monde en 2010, n’en compte que quatre.

Un rapprochement statistique publié par la chaîne britannique Sky Sports précise qu’aucun joueur dans l’histoire de la compétition n’avait jusqu’ici dépassé huit buts dans ce format à élimination directe, où une défaite signifie l’élimination immédiate. Cette donnée distingue la performance de Mbappé de celle de récents recordmen historiques comme le Brésilien Ronaldo ou l’Allemand Miroslav Klose, dont les totaux se sont construits sur l’ensemble de leurs phases de groupes et de leurs matchs à élimination directe cumulés.

Une victoire disputée face à des Paraguayens accrocheurs

Le cadre du match ayant permis cette performance n’avait rien d’un simple exercice de style. Le Paraguay, tombeur surprise de l’Allemagne au tour précédent, avait opté pour un dispositif défensif resserré sous une chaleur dépassant les 37 degrés à Philadelphie. Les Sud-Américains n’ont concédé aucun carton lors de cette rencontre, une première depuis 1998 face au Nigeria dans cette compétition, tout en affichant seulement 54 % de passes réussies, la pire précision jamais enregistrée dans un match à élimination directe de Coupe du monde depuis le début des statistiques Opta en 1966.

Interrogé après la rencontre sur l’attitude des joueurs paraguayens, Kylian Mbappé a assuré que son équipe « savait aussi jouer les matchs difficiles« , avant de se projeter sur la suite de la compétition. La France affrontera désormais le vainqueur du match entre le Maroc et le Canada en quart de finale, jeudi prochain à Boston, avec l’ambition de disputer une troisième demi-finale consécutive de Coupe du monde.