Niger : l'AES annonce la mise en échec de la « mutinerie » de Niamey et appelle à la vigilance

La Confédération des États du Sahel (AES) a annoncé samedi la mise en échec d’une mutinerie survenue dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août 2026 à Niamey. Selon son communiqué, des soldats en rupture avec leur hiérarchie avaient attaqué la base aérienne 101 et plusieurs sites sensibles de la capitale du Niger.

Une nuit de tirs dans la capitale nigérienne

Peu après minuit, des détonations et des échanges de tirs à l’arme lourde ont été entendus dans différents quartiers de Niamey, à proximité notamment du palais présidentiel et de l’aéroport international Diori Hamani. Selon le texte diffusé par l’AES, un groupe de soldats aurait mené une « entreprise de déstabilisation » en s’en prenant à ces installations. Les forces de défense et de sécurité nigériennes, qualifiées de loyalistes par la Confédération, seraient parvenues à faire face à l’assaut et à rétablir l’ordre avant le lever du jour.

Le ministère nigérien de la Défense avait, de son côté, évoqué dans la matinée un « mouvement d’humeur » impliquant des militaires qui auraient séquestré certains de leurs camarades au sein de la base 101, sans fournir à ce stade de détails supplémentaires sur l’ampleur exacte des événements.

La réaction de la Confédération AES

Dans son communiqué signé à Ouagadougou, la Confédération AES, qui regroupe le Niger, le Burkina Faso et le Mali, a salué la conduite des militaires nigériens restés fidèles à leurs institutions. Le texte, porté par le porte-parole du gouvernement burkinabè Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, affirme que l’organisation « demeure pleinement engagée et mobilisée aux côtés du Niger » et réaffirme son soutien aux institutions républicaines nigériennes. La Confédération dit vouloir préserver l’unité et la cohésion entre ses trois États membres face à ce qu’elle présente comme une nouvelle tentative de fragilisation de la zone sahélienne.

Appel à la vigilance et désinformation

L’AES a invité les populations des trois pays membres à faire preuve de prudence face aux campagnes de désinformation susceptibles d’accompagner ce type d’événement, ainsi qu’aux tentatives de manipulation de l’opinion. Un appel similaire avait été lancé samedi matin par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), qui avait demandé aux citoyens de ne pas relayer d’informations non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux.

Les circonstances précises de l’opération, ainsi que l’identité des militaires impliqués, restent inconnues. L’aéroport Diori Hamani, visé selon plusieurs témoignages par des tirs dans la nuit du 28 au 29 août, avait déjà fait l’objet d’une attaque revendiquée par le groupe État islamique fin janvier 2026. À ce stade, aucun bilan humain n’a été communiqué officiellement par les autorités nigériennes.