Pixel 11 : la caméra ne prend plus des photos, elle les choisit pour vous

Filmer une scène et laisser l’intelligence artificielle sélectionner les meilleurs instantanés à la place de l’utilisateur : c’est le principe de Magic Capture, la nouvelle fonction photo dévoilée ce mercredi par Google lors de sa conférence Made by Google à New York, consacrée aux Pixel 11.

Un tri automatique parmi des centaines d’images

Concrètement, une seule prise déclenche à la fois l’enregistrement d’une vidéo et une analyse continue de la séquence par les modèles Gemini, qui passent en revue plusieurs centaines d’images captées durant l’action pour n’en retenir qu’une poignée. Le recadrage et la netteté des clichés retenus sont retravaillés sans intervention manuelle, l’utilisateur récupérant à la fois le film et une sélection de photos jugées les plus abouties. D’après Google, le système privilégie les instants où les sujets sourient, ne clignent pas des yeux ou se distinguent par un mouvement marquant, évitant à l’utilisateur de choisir entre filmer ou photographier un même moment.

Cette fonction s’accompagne de Camera Looks, un outil permettant d’appliquer des styles esthétiques d’inspiration cinématographique directement au moment de la prise de vue plutôt qu’en post-production, et de Camera Coach, qui fournit des conseils en temps réel sur le cadrage et la lumière à l’aide des modèles Gemini.

Des capteurs renforcés sur les modèles Pro

Sur le plan matériel, Google indique que le capteur principal des modèles Pro capte 56 % de lumière supplémentaire par rapport à la génération précédente, tandis que le nouveau téléobjectif profite d’un gain de sensibilité lumineuse de 30 %. Le zoom numérique atteint désormais 120x sur le Pixel 11 Pro XL, contre un zoom optique de 5x doublé d’un mode Super Zoom porté à 30x sur les autres modèles.

Ces gains photographiques s’accompagnent d’autres usages de Gemini sur les Pixel 11, à l’image de la possibilité, aux États-Unis, de réserver une table de restaurant ou de commander une course en laissant l’assistant appeler directement les commerces concernés, l’utilisateur pouvant à tout moment reprendre la main ou consulter la retranscription de l’échange. Les précommandes des Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL ont débuté ce mercredi.