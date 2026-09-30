Burkina Faso : l’armée accueille 136 nouveaux officiers formés dans 29 spécialités

À Ouagadougou, 136 officiers spécialistes ont achevé leur formation à l’Académie militaire Georges-Namoano le 29 septembre 2026. Ces nouveaux sous-lieutenants, de la 16e promotion des élèves-officiers spécialistes, ont reçu leurs épaulettes après onze mois de formation et viennent renforcer les rangs des Forces armées nationales.

Cette cérémonie fait suite à une série d’intégrations menées en 2026. Le 13 mars dernier, 90 officiers avaient déjà rejoint l’armée avec le grade de sous-lieutenant. Ils appartenaient à la deuxième promotion des officiers nommés à titre exceptionnel et des officiers issus des rangs de l’Académie militaire.

Des profils variés au service de la défense

Les 136 officiers relèvent de 29 spécialités, dont le génie civil, l’informatique, la psychologie et la médecine. Selon le ministre d’État chargé de la Guerre, le général de division Célestin Simporé, cette diversité de compétences est une réponse aux défis présents et futurs de la situation géopolitique. Il a aussi affirmé que cette sortie de promotion traduit la vision du capitaine Ibrahim Traoré, de bâtir « une armée professionnelle à la hauteur des attentes de notre population ».

Le commandant de l’Académie militaire Georges Namoano a indiqué que 33 élèves-officiers de la 3e promotion du continuum s’ajoutent à ce nombre. La promotion a pour parrain l’intendant colonel-major à la retraite Jean-Baptiste Parkouda. Ces nouveaux officiers sont maintenant appelés à mettre leur expertise au service de la Nation, alors que le pays poursuit la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire.