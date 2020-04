En pleine crise sanitaire, la tension est montée d’un cran ces derniers jours entre les deux ennemis jurés que sont la République Islamique d’Iran et les États-Unis. Il n’y a donc pas de trêve en vue entre Washington et Téhéran. Il faut dire que depuis l’arrivée de Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche, les relations entre les deux nations se sont empirées. Récemment, les iraniens ont provoqué le courroux des USA après avoir procédé au lancement d’un satellite militaire. Washington avait alors dénoncé cet acte de la République Islamique en violation des accords de l’ONU.

Les autorités américaines avaient alors adressé un avertissement très clair à l’endroit de Téhéran par l’intermédiaire du Secrétaire d’État, Mike Pompéo. Ce mercredi, le climat est devenu encore plus délétère lorsque Donald Trump a ordonné à la marine américaine d’ouvrir le feu sur tout navire iranien qui “harcelerait” un navire militaire américain. Le lendemain, Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la Révolution a répondu à Washington en indiquant que l’Iran détruirait tout navire de guerre américain menaçant sa sécurité dans les eaux du Golfe.

La mise au point de Rohani

La tension est une nouvelle fois à son paroxysme donc entre les deux états. Hassan Rohani, le président iranien, s’est entretenu au téléphone ce samedi 25 Avril avec le cheikh Tamim ben Hamad al Than, l’émir du Qatar. D’après les médias iraniens, Hassan Rohani aurait déclaré à l’émir du Qatar qu’il ne cherchait pas à entrer en conflit avec les États-Unis. “L’Iran suit de près les activités et les mouvements de l’Amérique, mais ce ne sera jamais celui qui déclenchera les conflits et les tensions dans la région” livrera le président iranien à son interlocuteur. Mais le leader n’a pas écarté une riposte en cas d’attaque américaine.