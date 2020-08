Le président américain, Donald Trump n’a pas que des amis et soutiens aux USA, loin de là. Bon nombre de stars hollywoodiennes ne ratent aucune occasion pour le remettre à sa place ou le critiquer sur différents sujets. Lors d’un événement en faveur de la campagne de Joe Biden, une célèbre artiste américaine n’y est pas allée par 4 chemins pour dire ce qu’elle pensait du leader de la plus grande puissance au monde.

Celebration for Change, cet événement qui a permis de réunir plus de 700.000$ pour la campagne de Joe Biden a aussi été marqué par un discours retentissant de Barbra Streisand, actrice, chanteuse, mais aussi réalisatrice et productrice américaine. Celle qui jouit d’une importante renommée dans le pays a violemment attaqué le président américain qu’elle a qualifié de «mentalement et moralement inapte à être président des États-Unis»

Une attaque remarquée

«Regardons les choses en face, Trump est inapte, mentalement et moralement, à occuper ce poste distingué… Il y a quelques semaines, Trump a fait venir les troupes contre des manifestants pacifiques. C’est ce que font les lâches quand ils ont peur. Donald Trump nous a laissés tomber. Et nous ne pouvons pas survivre quatre années de plus avec cette incompétence que nous ressentons en ce moment. Joe Biden écoutera les gens au lieu de les accueillir avec des armes à feu. Tout ce qu’ils veulent, c’est la justice. C’est aussi simple que cela.» a affirmé l’actrice.

Ce n’est pas la première fois qu’une star s’en prend au président américain. À de nombreuses reprises dans le passé, plusieurs stars s’en sont pris à lui. Parmi eux, Arnold Schwarzenegger, acteur de renom, mais aussi ex-élu, Alec Baldwin, ou encore Robert De Niro.