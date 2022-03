Poutine, le président russe fait une nouvelle fois parler de lui. Depuis une semaine, une guerre a éclaté en Ukraine après que des soldats russes sont entrés sur le territoire ukrainien. Le ton est rapidement monté et la situation a très rapidement dégénéré. Des sources indiquent plus d’une centaine de morts depuis le début du conflit. Le 1er Mars dernier, Alex Konanykhin, un millionnaire russe en exil aux USA a posté un message sur Facebook. Il offre 1 millions $ aux officiers qui arrêteront Poutine « comme criminel de guerre ».

En pleine guerre en Ukraine, le président Poutine reçoit les coups de partout. En Europe beaucoup de voix se sont élevées pour critiquer l’envoi de soldats russes en Ukraine. Par la suite, une pluie de sanctions ont été imposées au pays de Poutine pour dissuader la Russie de poursuivre son offensive. Mais c’était sans compter sur le fait que le pays se serait préparé à ce schéma depuis fort longtemps. La semaine dernière, la Russie avait annoncé qu’elle s’était préparée aux sanctions des occidentaux. Des sanctions qui ont révélé leur premier impact en Europe.

Cette semaine les combats se sont poursuivis et plusieurs personnalités s’intéresse au débat. Si dans un de nos précédents articles, nous vous informions qu’un un élu américain avait appelé à le tuer Poutine, un homme d’affaire russe avait au début de ce mois annoncé qu’il offrait un million de dollars aux officiers qui pourront arrêter Poutine qui a violé la constitution russe. C’est sur le réseau social Facebook que le citoyen russe et entrepreneur Alex Konanykhin actuellement en exil aux USA a posté l information.

« Poutine n’est pas le président russe, car il est arrivé au pouvoir à la suite d’une opération spéciale consistant à faire exploser des immeubles d’habitation en Russie, puis a violé la Constitution en éliminant les élections libres et en assassinant ses opposants« , a écrit Konanykhin. « En tant que Russe de souche et citoyen russe, je considère qu’il est de mon devoir moral de faciliter la dénazification de la Russie. Je poursuivrai mon aide à l’Ukraine dans ses efforts héroïques pour résister à l’assaut de l’Orda de Poutine.« , a poursuivi l’homme d’affaires qu’il faut arrêter Poutine « comme criminel de guerre en vertu des lois russes et internationales ».