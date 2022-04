En Algérie, certains ont décidément beaucoup de mal à digérer l’élimination de la coupe du monde au Qatar. Après la sortie hasardeuse et raciste de l’entraîneur Belmadi, c’est au tour d’un journaliste de relayer un complot impliquant selon lui, plusieurs personnalités dont l’arbitre Gassama, mais aussi le comédien franco-marocain Jamel Debbouze et Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Les propos ont été tenus lors d’une émission sur la chaîne El Bilad.

Selon ce journaliste, le président de la fédération marocaine n’aurait pas «digéré la sortie des Lions de l’Atlas A de la Coupe arabe des Nations aux mains de l’Algérie grâce à un but historique de Youcef Belaïli». Pour lui Jamel Debbouze « fait les beaux jours du Maroc. Il rencontre le Roi et Lekjaa. C’est quelqu’un de très influent qui vit à Paris». Ce dernier aurait donc tout fait pour que l’Algérie soit éliminée. Un scénario digne d’un film que raconte le journaliste sans en apporter les preuves.

Des propos qui interviennent après les violents propos de l’entraîneur Belmadi. « On ne laissera plus jamais 2-3 personnes conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Quand j’ai vu cet arbitre assis au salon de l’aéroport le lendemain prendre un café et manger un millefeuilles comme si de rien n’était… Nous, quand on va en Afrique, on n’a pas les mêmes faveurs. On vole les espoirs de tout un pays et on le laisse comme ça… Je ne dis pas qu’il faut le tuer, explique Belmadi. Mais on ne va plus accepter ce genre de situation. » avait notamment déclaré le sélectionneur algérien.