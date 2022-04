La semaine dernière, la Russie par la voix de son président avait annoncé que le pays n’allait plus accepter d’être payé en dollars ou en euros. Comme on pouvait s’y attendre, la décision du numéro un du Kremlin n’a pas été du gout des occidentaux qui ont réagi les heures qui ont suivi. Ce samedi, la Pologne s’est invité dans le débat et a donné sa position sur la question. Pour la Pologne, la décision de la Russie est un « chantage » et qu’elle ne succomberait pas.

En Pologne, le premier ministre Mateusz Morawiecki a qualifié la demande russe de paiement du gaz russe en roubles de « chantage », affirmant que Varsovie n’y succomberait pas. En réponse à la question sur la disposition de la Pologne à payer le gaz en roubles, M. Morawiecki a déclaré que cela ne se produirait pas. « Si un tel scénario est utilisé contre la Pologne, nous ne succomberons pas à un tel chantage », a-t-il martelé. L’officiel polonais a lancé un appel à l’Allemagne et à l’Autriche.

« Parallèlement, j’appelle le chancelier allemand, le chancelier autrichien et d’autres à ne pas succomber à ce chantage« , a ajouté le chef du gouvernement polonais. Pour rappel, cette semaine, Moscou a insisté sur le paiement en roubles après la décision du G7 après la décision la semaine dernière du numéro un russe. « J’ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles, et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises », avait formellement déclaré le président russe lors d’une rencontre gouvernementale.