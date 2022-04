En pleine campagne pour le second tour de la présidentielle en France, le président Macron est revenu une nouvelle fois sur la situation en Ukraine sur les antennes d’une chaine française ce jeudi. Emmanuel Macron a profité de l’occasion pour réagir après que son homologue ukrainien a jugé « très blessant » le fait qu’il ne veut pas parler de « génocide» comme Biden. Sur France Bleu, Macron dit avoir discuté avec M Zelensky le matin et qu’il lui a expliqué sa position. Le candidat à sa propre succession précise qu’il va encore échanger avec le dirigeant ukrainien ce soir.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré avoir expliqué au président ukrainien Zelensky, lors d’un entretien téléphonique ce jeudi matin, pourquoi il n’a pas voulu utiliser le terme de « génocide » comme son homologue américain Joe Biden ou encore comme l’ancien président des USA Donald Trump pour qualifier les évènements en Ukraine. « Je lui ai répondu directement parce que je l’ai eu ce matin […] Je lui reparlerai ce soir« , a-t-il déclaré lors d’une interview à France Bleu.

« Le mot de génocide a un sens, et le mot de génocide aujourd’hui doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques », a ajouté le président Macron qui brigue un second mandat. Le président Macron appelle à la retenue pour ne pas verser dans une escalade verbale qui ne va pas régler le conflit. « Je pense qu’il faut que tout le monde sache garder raison. Ce n’est pas aider l’Ukraine, ce n’est pas considérer l’Ukraine, leur apporter tout le soutien que de rentrer dans l’escalade verbale sans en tirer toutes les conséquences et d’être dans une espèce de situation où les mots n’auraient plus de sens », martèle M Macron.