Kanye West fait parler de lui une nouvelle fois. Après son divorce avec la mère de ses 4 enfants, Kanye West faisait la une des média people avec ses nouvelles copines. La semaine dernière le nom de celui qui se fait désormais appelé Ye a été évoqué après la cérémonie des Grammy Awards. Des médias internationaux révèle que le rappeur milliardaire américain recherche un centre de traitement du comportement pour devenir « un meilleur humain et un meilleur père ».

Kanye West veut devenir « un meilleur humain et un meilleur père ». C’est ce que révèle plusieurs médias internationaux qui cite Page Six depuis quelques heures. En effet, l’artiste de 44 ans cherche à entrer dans un centre de traitement du comportement « avec une composante de luxe ». Une source a déclaré que les proches de Ye ont déjà examiné les options possibles, mais on ne sait toujours pas s’il a pris une décision. « L’équipe de West a cherché des installations de traitement pour lui« , a déclaré la source.

La source précise qu’« il veut entrer dans un centre de traitement comportemental pour être un meilleur humain et un meilleur père ». La nouvelle survient quelques jours seulement après que Ye a abandonné son concert en tête d’affiche à Coachella 2022. Avant l’annonce, des sources ont affirmé que le père de quatre enfants avait dit à son ex-femme, Kim Kardashian , qu’il « partait chercher de l’aide » . Il faut préciser, Jason Lee, le nouveau responsable des médias et des partenariats de Ye, a affirmé que des proches de la star de téléréalité propagent de fausses nouvelles sur Ye et qu’il faut prendre les informations avec des pincettes.