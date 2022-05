Un peu plus de deux ans après que le coronavirus a fait des millions de morts dans le monde, le virus sévit fortement en Corée du Nord. Alors que le premier cas a été découvert il y a seulement quelques jours, plus d’un million de cas ont été déjà détectés. Il y a quelques jours la Russie avait dit être prête à aider la Corée du Nord dans sa lutte contre le virus. Alors que Biden est en visite en Corée du Sud, il a proposé l’aide des USA à Pyongyang. Son homologue sud coréen aussi.

Ce samedi, au cours d’un sommet bilatéral à Séoul, les USA et la Corée du Sud ont proposé d’aider la Corée du Nord à combattre l’épidémie de Covid-19 après que le pays a annoncé il y a quelques jours 62 décès dus au coronavirus. Le président américain et sont homologues sud coréen « expriment leur préoccupation concernant la récente épidémie de Covid-19» en Corée du Nord, précise un communiqué conjoint. Le communiqué précise que les deux dirigeants «sont prêts à travailler avec la communauté internationale pour fournir une assistance» à Pyongyang.

Pour rappel, il y a quelques jours, le leader nord coréen Kim jong-Un blâmait son gouvernement après la publication des chiffres qui montrent la progression de l’épidémie dans son pays. Selon le rapport fait par l’agence officielle du pays KCNA, Kim Jong-Un a critiqué « l’attitude non positive, la mollesse et l’inactivité des hauts responsables de l’État » et dénoncé « un manque de maturité dans la capacité de l’État à faire face à la crise » .