Le mois dernier, les USA ont dévoilé un plan qui devrait lui permettre de renforcer la capacité des USA à saisir les yachts et les manoirs qui appartiennent à des milliardaires russes et à les vendre pour soutenir la défense de l’Ukraine. Ce mardi, la Russie par la voix du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a critiqué la transmission d’avoirs russes gelés de la Banque centrale à l’Ukraine. Moscou dénonce « un vol ».

La Russie prendra des contre-mesures en cas de transmission à l’Ukraine d’avoirs gelés de la Banque centrale de Russie, car ce serait du vol. C’est ce qu’a déclaré mardi le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. « Ce serait réellement du vol« , a déclaré le porte-parole du Kremlin. Selon lui, « cette décision serait illégale, révoltante, exigeant une réponse« . Dmitri Peskov a également précisé que des représentants occidentaux n’avaient jamais évoqué ce sujet avec Moscou.

Pour rappel, le mois dernier, les USA ont annoncé qu’ils vont les vendre les actifs russes gelés pour financer l’Ukraine. Plus tôt, Londres avait annoncé avoir saisi 350 milliards $ appartenant à la Russie. « Jusqu’à présent, nos sanctions ont eu un effet paralysant sur ceux qui alimentent et financent la machine de guerre de Poutine. Cette semaine, nous annoncerons que nous avons gelé plus de 350 milliards de dollars du trésor de guerre de Poutine« , avait déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss.