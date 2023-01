L'offensive lancée par la Russie en Ukraine continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Dans la journée d'hier, nous vous annoncions que le président turc Recep Tayyip Erdoğan allait s'entretenir à nouveau avec son homologue russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour tenter de les ramener à la table de négociation afin que la guerre qui dure depuis plus de 10 mois ne cesse. Ce jeudi, la présidence turque a fait rendu compte de ce que le président Erdogan a dit à son homologue russe Vladimir Poutine.

Erdogan une nouvelle fois à la manette pour tenter de trouver une solution à la crise ukrainienne. Ce jeudi, la présidence turque a rapporté ce que son chef a affirmé au président Poutine lors de leur discussion sur le dossier ukrainien. Selon plusieurs médias occidentaux, Erdogan a appelé à «un cessez-le-feu unilatéral». «Les appels à la paix et les négociations entre Moscou et Kiev devraient être soutenus par un cessez-le-feu unilatéral». C'est ce qu'a affirmé Recep Tayyip Erdoğan, le chef de l'État turc à Vladimir Poutine au cours d'un entretien téléphonique, rapporte plusieurs médias ce jeudi qui cite un communiqué de la présidence turque.

Ce n'est pas la première fois que le président truc s'implique pour tenter de trouver une solution à la crise ukrainienne. Le mois dernier déjà, Erdogan avait appelé son homologue russe, le président Vladimir Poutine à mettre fin à la guerre «dès que possible ». En Septembre de l'année dernière déjà, Erdogan avait souhaité une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. "C’est pourquoi on a un grand désir de faire en sorte que ces dirigeants se rencontrent. Qu’ils se rencontrent. Je voudrais tout entendre d’eux. Pour le moment, on n’arrive pas à le faire, mais je garde l’espoir", avait déclaré le président turc à l'époque.