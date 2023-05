Après la bagarre qui a éclaté en 2018 à l'aéroport d'Orly entre Booba et Kaaris, on aurait pu penser que les deux rappeurs ne se réconcilieraient jamais. Cependant, depuis quelques heures, les choses semblent changer. En effet, après la déclaration de Booba en Côte d'Ivoire, le pays d'origine de Kaaris, on peut voir que les deux artistes sont peut-être en train de renouer leur amitié.

Lors de son concert au Femua en Côte d'Ivoire, Booba a fait une entrée remarquée sur scène en utilisant le morceau "Zoo" de l'artiste ivoirien. Après avoir fait une déclaration sur Kaaris, il a ajouté "faut respecter Kaaris !". Il est intéressant de noter que Booba a fait cette déclaration en arborant une tenue militaire et un drapeau ivoirien, signe de son respect pour le pays d'origine de Kaaris. Booba a également chanté une partie de "Zoo" avant d'interpréter ses propres morceaux lors du concert.

Kaaris, de son côté, a réagi de manière positive à la dédicace de Booba. Lors d'un showcase, il a interprété le morceau "Kalash" et a semblé tout sourire lors du couplet de Booba. Lors d'un autre concert, Kaaris a recommencé à jouer "Kalash" et a ajouté un "Faites du bruit pour Booba" durant le morceau, le sourire toujours figé sur son visage.

Pour certains fans ces gestes de Kaaris sont une preuve supplémentaire que les deux rappeurs sont en train de se réconcilier. Bien que leur relation ait été tumultueuse par le passé, il semble que les deux artistes soient en train de mettre leur différend de côté pour le bien de leur amitié et de leur carrière. Les fans de Booba et Kaaris seront sans aucun doute ravis de voir ces deux artistes se soutenir mutuellement et travailler ensemble à nouveau. Mais pour d'autres, Booba pourrait juste être en train de relancer le clash. Les semaines à venir nous en diront plus.