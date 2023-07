Face à l'étau de sanctions occidentales suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie se tourne vers de nouveaux marchés pour écouler son pétrole et ses produits dérivés. Selon des informations récentes, l'Arabie Saoudite a affiché une augmentation spectaculaire de ses importations de mazout russe, avec des volumes atteignant des records. En effet, les volumes d'importation de mazout russe par le royaume ont été multipliés par dix en l'espace d'un an, tirant parti des prix réduits en raison des sanctions imposées à la Russie.

Les pays occidentaux, autrefois les principaux clients des produits pétroliers russes, sont désormais contraints par des sanctions de ne plus se fournir auprès de la Russie. Ce bouleversement majeur a ouvert de nouvelles opportunités pour des pays comme l'Arabie Saoudite et d'autres nations du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui sont devenus les nouveaux principaux acheteurs de pétrole et de gaz russes à prix réduits.

L'Arabie Saoudite a également réussi à récupérer cette année des millions de barils de diesel russe qui étaient autrefois destinés à l'Europe. Cette action a permis au royaume de libérer de l'espace pour exporter ses propres approvisionnements en diesel vers l'Europe, offrant une nouvelle opportunité pour le pays du Golfe. Par ailleurs, le pays a importé un volume record de 193 000 barils par jour de mazout ce mois-ci, afin de répondre à la demande d'électricité estivale, favorisant ainsi le mazout plutôt que le pétrole brut.

La nouvelle stratégie d'importation de l'Arabie Saoudite s'inscrit dans le contexte d'une réduction annoncée de la production et des exportations de pétrole brut par la Russie et l'Arabie Saoudite, tous deux membres influents de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Cette situation conduit l'Arabie Saoudite à prioriser ses exportations de brut, au détriment de la consommation interne, ce qui explique en partie l'augmentation des importations de mazout. Ces efforts sont en ligne avec les déclarations du ministre saoudien de l'Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, qui a affirmé que le cartel de 23 membres ferait "tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'il faut" pour stabiliser les prix mondiaux du pétrole.