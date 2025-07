Bénin : Avant le 1er Août, l’opposition lance un appel à Talon

Photo : DR

À l’approche du 65e anniversaire de l’accession du Bénin à l’indépendance, prévu pour le 1er août 2025, le Cadre de concertation des forces politiques de l’opposition s’est exprimé sur le contexte et les attentes autour de cette commémoration, la dernière sous le mandat du président Patrice Talon. C’était lors d’une conférence de presse tenue le mardi 22 juillet au siège du parti « Les Démocrates » à Cotonou.

Dans une déclaration lue par son porte-parole Antoine Guédou, le Cadre de concertation estime que cette célébration devrait être « l’occasion d’un véritable rassemblement des filles et fils du Bénin autour d’un idéal commun fédérateur et [provoquer] une réconciliation de la nation avec elle-même ».

L’opposition appelle le chef de l’État à poser des « gestes utiles », parmi lesquels figurent, selon ses mots, « la libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques, le dialogue politique et, dans la mesure du possible, une assise nationale ». Pour le Cadre, de telles initiatives contribueraient à faire de cette commémoration un moment marquant, en phase avec « la volonté du peuple » et susceptible de fédérer l’adhésion populaire.

Sur le climat politique…

Le Cadre de concertation attire par ailleurs l’attention sur le contexte jugé préoccupant dans lequel se tiendra cette commémoration. Selon les responsables de cette structure, les Béninois font face à des « inquiétudes grandissantes », liées notamment à un climat politique qualifié d’étouffant pour les voix critiques.

Le porte-parole déplore « l’étouffement de toute voix dissonante qui se préoccupe de la mauvaise gouvernance » et évoque « des emprisonnements massifs et des exils politiques » à chaque consultation électorale, qui traduiraient selon lui « la fuite des cerveaux pouvant contribuer au développement durable ».

Le Cadre pointe également des restrictions des libertés fondamentales, dénonçant leur réduction à « leur plus simple expression, au mépris des règles internationales, des lois de la République, des décisions de justice et des principes du vivre-ensemble ». Il cite notamment les cas de Julien Kandé Kansou, Steve Amoussou et Comlan Hugues Sossoukpè.

À quelques mois des élections générales de 2026, le Cadre s’inquiète de ce qu’il considère comme une persistance des mesures répressives à l’égard de l’opposition, et d’un manque d’ouverture au dialogue. Il estime que « le maintien en l’état du code électoral, décrié par la quasi-totalité des forces vives de la nation », ainsi que « la répression et le refus de concertation », pourraient compromettre la tenue d’élections jugées libres, équitables et transparentes.