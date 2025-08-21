Algérie : un complexe gazier de 12 millions m³/j inauguré

Photo de Quinten de Graaf sur Unsplash

Le ministre de l’Énergie Mohamed Arkab a inauguré, le mercredi 20 août, un complexe de traitement du gaz sur le champ d’Aïn Tsila, dans la wilaya d’Illizi. Cette infrastructure stratégique, portée par Sonatrach, doit renforcer les capacités de production et la sécurité énergétique nationale rapporte Algérie Eco.

Un projet stratégique pour la filière gazière

Situé dans le bassin d’Illizi, le nouveau complexe gazier d’Aïn Tsila se compose de deux chaînes de traitement d’une capacité totale de 12 millions de m³ de gaz par jour, ainsi que de 1 800 tonnes/jour de condensats et 1 600 tonnes/jour de GPL. L’installation intègre également une centrale électrique de 125 MW et un réseau de 355 km de canalisations. L’infrastructure a été inaugurée par Mohamed Arkab, accompagné du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, lors d’une visite d’inspection dans la région de production de Tin Fouyé Tabankort (TFT).

Cette mise en service marque une étape clé dans le plan national visant à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique et à moderniser les capacités industrielles. Pour répondre aux besoins des travailleurs et améliorer les conditions de vie sur site, une nouvelle base d’hébergement d’une capacité de 220 personnes a également été ouverte. Réalisée par l’Entreprise nationale de génie civil et bâtiment, filiale de Sonatrach, cette base servira les équipes mobilisées sur la zone d’Aïn Tsila.

Un renforcement des capacités de production nationale

La délégation, composée de cadres dirigeants de Sonatrach et du secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC), Hamou Touahria, a également visité la direction régionale de TFT. Une présentation technique y a détaillé la gestion des gisements, les méthodes d’exploitation et les perspectives d’accroissement de la production. Dans un contexte où l’Algérie mise sur ses ressources énergétiques pour soutenir sa croissance et ses exportations, ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de sécurisation des approvisionnements et de valorisation des hydrocarbures.

Un rapport détaillé sur les perspectives de production pourrait être consulté pour suivre l’évolution des volumes disponibles. Le complexe d’Aïn Tsila devient ainsi un élément central dans la feuille de route énergétique nationale, destinée à renforcer l’autonomie et la compétitivité de l’industrie gazière algérienne. L’entrée en exploitation du site marque une nouvelle étape dans le développement des infrastructures énergétiques de la région d’Illizi.