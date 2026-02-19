Nigeria : Dangote nomme ses filles à des postes stratégiques dans son entreprise

Trois filles de Dangote accèdent aux rênes du conglomérat. Halima, Fatima et Mariya Dangote occupent désormais les postes stratégiques du groupe nigérian Dangote Group, officialisant la transition vers la nouvelle génération.

Halima Dangote prend la direction du family office et supervise les filiales de Lagos à Dubaï. Fatima devient directrice exécutive du pétrole et du gaz, en charge de la méga raffinerie et du projet d’usine d’engrais en Éthiopie. Mariya pilote les activités dans le ciment et l’agroalimentaire.

Ces nominations renforcent la structure de succession du plus grand conglomérat industriel d’Afrique. Depuis vingt ans, le groupe Dangote s’est imposé dans le ciment, le sucre, l’huile et le raffinage, opérant dans une douzaine de pays et employant des dizaines de milliers de collaborateurs.

Une concentration du pouvoir entre les mains des filles

Fatima Dangote hérite d’un portefeuille stratégique majeur. Diriger la raffinerie revient à contrôler la production de carburant la plus critique du Nigeria : en janvier 2026, cette infrastructure représentait 62 % du marché national. Son expansion prévue pourrait porter sa capacité à 1,4 million de barils par jour, faisant de ce site l’un des plus grands complexes de raffinage au monde.

L’usine d’engrais en Éthiopie, avec un investissement de 2,5 milliards de dollars, restera sous sa supervision directe. Mariya, de son côté, a pour mission de développer les activités du groupe dans le ciment et l’agroalimentaire. Depuis octobre 2025, Dangote Cement a d’ailleurs fait son entrée sur le marché ivoirien, poursuivant ainsi sa stratégie d’expansion en Afrique de l’Ouest.

Dubaï nouvelle base financière

Halima Dangote centralise désormais les flux financiers et coordonne les opérations internationales depuis Dubaï, qui devient un pivot stratégique pour le groupe. Les détails sur l’organisation interne et les ajustements éventuels du conseil d’administration n’ont pas été communiqués.

Avec une fortune estimée à 31,9 milliards de dollars selon Bloomberg, Aliko Dangote continue de préparer l’avenir. La Vision 2030 du Nigeria, qui vise l’autosuffisance industrielle et la production locale, pourrait être portée par cette nouvelle génération, plaçant Halima, Fatima et Mariya au cœur de projets majeurs pour les années à venir.