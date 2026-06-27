Mondial 2026 : la mère de Cristiano Ronaldo « fière » des records établis par son fils

Six Coupes du Monde, dix buts, et une mère qui ne retient plus ses larmes. Ce 27 juin 2026, Dolores Aveiro a adressé un message public à son fils Cristiano Ronaldo via le compte officiel de la FIFA, après que l’attaquant portugais de 41 ans a réécrit l’histoire du football mondial lors de la phase de groupes du Mondial 2026 organisé en Amérique du Nord.

Un doublé contre l’Ouzbékistan qui change les livres d’histoire

Le 23 juin 2026, lors du deuxième match du groupe K face à l’Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo inscrit un doublé dans la victoire 5-0 du Portugal. Deux buts qui font basculer plusieurs records simultanément. L’attaquant devient le premier joueur masculin de l’histoire à trouver le chemin des filets lors de six éditions différentes de la Coupe du Monde. Son total mondial grimpe à dix réalisations, ce qui fait de lui le meilleur buteur portugais de l’histoire de la compétition, devant Eusébio (9 buts, tous inscrits lors du seul Mondial 1966). À 41 ans et 138 jours, il devient également le deuxième buteur le plus âgé de l’histoire du tournoi, derrière le Camerounais Roger Milla, qui avait marqué à 42 ans et 39 jours contre la Russie en 1994. Enfin, il est le premier joueur à cumuler dix buts en Coupe du Monde et dix buts à l’Euro — où il détient déjà le record absolu avec 14 réalisations.

Ces exploits surviennent dans un cadre de pression : après le match nul décevant du Portugal face à la République démocratique du Congo (1-1) lors du premier match de groupe le 17 juin, CR7 avait été pointé du doigt par une partie des supporters. Sa réponse a été directement apportée sur le terrain.

Le message de Dolores Aveiro, une fierté qui dépasse le football

C’est dans ce sillage que Dolores Aveiro, mère de Cristiano Ronaldo, a pris la parole publiquement. Relayé par le journal portugais A Bola et diffusé via le canal officiel de la FIFA, son message est autant une déclaration maternelle qu’un hommage adressé aux supporters du monde entier.

« Je suis fière, mon fils, que tu continues à écrire l’histoire. Je tiens à remercier tous les supporters qui sont toujours à tes côtés. Tu as tant apporté au monde entier », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté : « Je t’embrasse, mon fils, ta maman est toujours là pour toi. Je remercie tout le monde pour le respect dont ils font preuve envers mon fils. Un baiser à tous les supporters du Portugal. Le football continue de rassembler tout le monde, et vive le Portugal ! »

Née en 1954 à Madère, Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro a élevé seule ses quatre enfants après le décès de son mari José Dinis Aveiro en 2005, et a toujours constitué un pilier central dans la carrière de son fils. Elle a raconté cette relation dans son livre Mère Courage, publié en France.

Le Portugal attendu en seizièmes de finale, Ronaldo en quête du titre

Le Portugal, déjà qualifié pour le tour suivant après deux matchs, dispute son dernier match de phase de groupes face à la Colombie le 27 juin 2026. Ce sera l’occasion pour Cristiano Ronaldo — qui a lui-même qualifié cette édition de dernière Coupe du Monde de sa carrière — de confirmer sa forme retrouvée avant les huitièmes de finale.

La meilleure performance historique du Portugal en Coupe du Monde reste la troisième place décrochée en Angleterre 1966, avec Eusébio en chef de file. Soixante ans plus tard, c’est son successeur dans les livres de records qui mène la Seleção, avec pour objectif d’offrir au pays son premier titre mondial.