Mondial 2026 : fin de rêve pour l'Afrique du Sud, éliminée par le Canada en 16e de finale

Un but dans les dernières secondes du temps réglementaire. C’est tout ce qu’il a fallu au Canada pour briser les espoirs des Bafana Bafana et entrer dans l’histoire. Au SoFi Stadium d’Inglewood (Los Angeles), ce dimanche 28 juin, Stephen Eustáquio a délivré les siens à la 90e+2 minute d’une frappe imparable, offrant aux Rouges leur toute première qualification en huitièmes de finale d’une Coupe du monde (1-0). L’Afrique du Sud, elle, rentre à la maison.

Un scénario cruel dans les arrêts de jeu

Pendant 90 minutes, les deux équipes se sont neutralisées dans un match haché, dominé par la prudence tactique. Dès la 36e minute, la rencontre avait failli basculer : le Canada réclamait un penalty pour un tacle de Khuliso Mudau sur Richie Laryea, mais la VAR n’avait rien trouvé à redire à l’arbitrage. La première période s’est refermée sur un score vierge.

Au retour des vestiaires, les avertissements ont rythmé les débats — Nathan Saliba à la 53e, puis son remplaçant Niko Sigur à la 66e — pendant que le sélectionneur sud-africain Hugo Broos actionnait ses leviers offensifs : Thalente Mbatha dès la reprise, puis Iqraam Rayners et Tshepang Moremi à la 85e. Les Bafana Bafana poussaient, sans percer. C’est sur un centre de Alistair Johnston mal dégagé que tout s’est joué. Eustáquio a repris le ballon de volée, totalement hors de portée du gardien Ronwen Williams. La VAR a validé et le Canada est qualifié.

Deux parcours de groupe en demi-teinte

Ce dénouement tardif masque deux premières phases poussives. L’Afrique du Sud, logée dans le Groupe A aux côtés du Mexique, de la Tchéquie et de la Corée du Sud, avait connu un démarrage difficile : défaite inaugurale face à l’hôte mexicain (2-0), puis match nul décevant contre la Tchéquie (1-1). Les Bafana Bafana s’étaient rebellés lors de la troisième journée en battant la Corée du Sud (1-0) pour décrocher leur toute première qualification en phase à élimination directe, à leur quatrième participation au Mondial. Une première historique, donc, mais de courte durée.

Le Canada, de son côté, avait navigué dans le Groupe B avec la Suisse, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar. Les Rouges avaient partagé les points avec la Bosnie lors du match d’ouverture (1-1), avant de confirmer leur qualification. La Suisse les avait battus lors de la dernière journée (2-1) et avait terminé première du groupe. Le Canada, deuxième, héritait donc de ce 16e de finale sud-africain — et s’en est sorti dans les ultimes instants.

Le Canada face aux Pays-Bas ou au Maroc en huitièmes

Pour les Bafana Bafana, l’élimination est cruelle : ils quittent ce Mondial avec une première qualification historique en phases finales au compteur, mais sans avoir pu concrétiser dans le match qui comptait le plus. La sélection de Hugo Broos, construite majoritairement autour de joueurs évoluant dans le championnat sud-africain, avait pourtant montré des ressources suffisantes pour espérer.

Le Canada, lui, affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du duel entre les Pays-Bas et le Maroc, programmé dans la nuit de lundi à mardi. Pour la sélection de Jesse Marsch, l’aventure historique continue.