Mondial 2026 : pourquoi le père de Lamine Yamal pourrait ne pas assister à la finale

Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, n’a assisté à aucun match de son fils depuis les tribunes durant la majeure partie de la Coupe du monde, selon le site Tribuna. Son absence pourrait se prolonger jusqu’à la finale, prévue dimanche entre l’Espagne et l’Argentine.

Une absence attribuée à des problèmes de santé

Selon El Español, citant l’entourage d’un hôtelier de Mataró proche de Nasraoui, ce dernier souffrirait d’épilepsie. Il aurait lui-même confié ne pas savoir s’il pourrait faire le déplacement, invoquant sa maladie. Lors d’une diffusion en direct sur TikTok, il aurait par ailleurs évoqué un traitement médicamenteux suivi pour gérer sa condition, selon des propos rapportés par le site Tribuna. Sa compagne, Sheila Ebana, et son autre fils, Keyne, l’ont eux soutenu sur place tout au long de la compétition.

D’après Afrikmag, le tournoi s’est étalé entre plusieurs villes du continent nord-américain, dont Atlanta, Dallas, Los Angeles et Guadalajara côté mexicain, ce qui aurait nécessité des déplacements répétés déconseillés en raison de sa maladie, selon la même source.

Un père devenu figure publique depuis l’Euro 2024

Nasraoui s’était fait connaître du grand public espagnol pendant l’Euro 2024, remporté par son fils alors âgé de 16 ans, à travers ses prises de position sur les réseaux sociaux et ses apparitions médiatiques. Un an plus tard, il avait été poignardé à plusieurs reprises dans un parking du quartier de Rocafonda, à Mataró, après une altercation alors qu’il promenait son chien, selon La Vanguardia. Son état avait alors été jugé grave mais stable. C’est dans ce même quartier populaire que Yamal a grandi, et où résident encore son père et sa grand-mère.

Yamal incertain pour la finale

L’absence prolongée de son père intervient alors que Yamal lui-même a manqué la dernière séance d’entraînement collectif avant la finale contre l’Argentine. Le journaliste Fabrizio Romano a évoqué un simple coup reçu lors de la demi-finale face à la France, sans gravité selon ses informations, rapporte Yahoo Sports. Le sélectionneur Luis de la Fuente et le staff médical espagnol continuent de surveiller sa condition, avec l’espoir de le voir titulaire dimanche. À 19 ans, Yamal vise un deuxième sacre continental après l’Euro 2024, cette fois à l’échelle mondiale.