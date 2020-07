En Afrique les feuilles légumes sont très consommées sous forme de sauces afin d’ingérer le potentiel nutritif des plantes. Souvent il s’agit : du moringa, du manioc, du gombo, du ndolé, et de la corète potagère. Seulement grâce aux talents gastronomiques de nos mamans cuisinières, ces sauces sont bien plus qu’un amas de feuilles mais, de pures délices ! Les saveurs sont multiples et les couleurs varient selon la durée de cuisson. Voici 7 sauces aux feuilles légumes africaines incontournables.

1. Sauce de moringa

Séchées ou fraîches les feuilles de moringa (moringa oleifera) sont trempées dans de l’eau très chaude voire bouillante, pendant quelques 5 minutes pour désinfecter puis enlever le goût amer et sont égouttées pour être découpées finement. Elles sont mises au feu avec tous les autres ingrédients comme les épices et la viande ou le poisson ensemble le temps que cuise la viande ou le poisson préalablement crus. Certaines communautés préfèrent ajouter dans cette sauce de l’arachide en poudre ou en pâte. Il y a donc la sauce de moringa aux arachides. La sauce est servie les différents types de tô, de couscous, du riz ou le pain.

2. Sauce d’Adémè ou à base de corète potagère

Ces feuilles légumes aux propriétés chlorophyllienne, mucilagineuse et thérapeutiques sont largement exploitée de l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique centrale comme sauce ou épice. Le nom scientifique de cette plante est Corchorus olitorius. Elles sont très appréciées en sauce gluante et peut prendre différents aspects. Répandue en Afrique du Mali au Zimbabwe, elle a plusieurs noms : CrinCrin ou Craincrain au Bénin, Adémè (adémèdessi) au Togo, Meloukhia en Afrique du nord, Mouloukhia en Egypte, Kplala en Côte d’Ivoire ou Fakouhoy (Fakouy, sauce noire) au Mali. Cette sauce s’accompagne généralement de féculents comme le manioc, l’igname, le mil, le maïs, le riz, etc.

3. Sauce légume « Man Tindjan »

La sauce man tindjan en Fon qui veut dire littéralement la sauce de légumes dans laquelle il n’y a pas de place, nous vient du Sud Bénin ou du Nigéria également. Véritable sauce à laquelle on peut ajouter la farine de graine de courge (egusi, goussi) ou non, avec peu d’eau, elle est essentiellement remplie de feuilles légumes non précises. Ça peut être des épinards, d’ocimum gratissimum les feuilles de basiliques africaines (tchiayo) au Bénin, d’autre plantes comestibles comme, fotètè, gboma, etc. On y ajoute aussi de l’aubergine, de la moutarde africaine faite de graines de gousses de Néré (irù, afintin ou soumbala), de piment et d’oignons vers la fin de cuisson (afin de les conserver croquants). Elle s’accompagne en général de la pâte de maïs (le tô) ou de télibô ou rarement de l’igname pilé.

4. Le ndolé

Le ndolé est une spécialité du Mali, du Bénin, du Nigéria et du cameroun composée de feuilles de la plante du genre vernonia : vernonia hymenolepis et vernonia amygdalina. On l’appelle bitterleaf dans les pays africains anglophones, ewuro chez les Yoruba, onugbu en igbo, aman vivè en Fon, so-kôssafounan en Malinké. Elle se prépare soit avec de la viande et/ou du poisson fumé et se consomment avec manioc, l’igname, le tô, le plantain ou le macabo selon les communautés. Les feuilles de ndolé en raison de leurs propriétés thérapeutiques multiples sont très appréciées et les femmes africaines ont développé un véritable savoir-faire malgré leur gout amer prononcé.

5. Sauce gombo

La sauce gombo est une véritable sauce gluante à base de Abelmoschus esculentus (gombo) à laquelle on peut ajouter des crevettes (cru et moulu), du poisson (séché, moulu, cuit, cru) ou de la viande (crue, cuite), du crabe, de l’huile de palme ou pleins d’autres ingrédients au choix selon les communautés. Avec une marre d’eau et de la moutarde africaine de gousses de Néré (irù, afintin ou soumbala) la sauce gombo est vivifiante de saveur. Elle s’accompagne de de la pâte de maïs (le tô) ou de télibô, de manioc, de èba, d’igname, de mil et se mange même avec le riz ! On l’appelle soupoukandja au Sénégal, kopé en côte d’ivoire, takou en Guinée, okra, abémon au Bénin, okro stew au Ghana, etc.

6. Sauce moyo

C’est une sauce extraordinairement simple, quasiment crue, assez piquante et pleine de légumes très appréciée pour sa légèreté et qu’on sert aussi aux personnes malades. Facile à cuisiner la sauce moyo permet d’apprécier la fraîcheur des légumes qui sont tous crus, finement découpés avec art et leur couleur (tomates, oignons, poivrons, ciboulette, ail, piments). L’ensemble est saupoudré de fines épices : sel poivre et autres mais la touche finale est l’accompagnement au poisson frit ou braisé ou rarement de la viande ou volaille. Le moyo est une spécialité béninoise qui s’accompagne d’akassa principalement, la pâte de maïs aussi mais aujourd’hui on retrouve la sauce moyo près de l’attiéké de la côte d’ivoire ou même de craquelins de d’autres pays comme les tostitos.

7. Sauce yassa

Le yassa d’origine sénégalaise est une sauce composée essentiellement d’oignons et moutarde régulière. Certes on y ajout de poulet caramélisé à point dans de l’huile mais la quantité d’oignons lui confère une certaine appartenance aux variétés de sauces légumes dans notre classement car l’oignon est un végétal. Le yassa traditionnellement s’accompagne du riz.