Ce n’est plus un secret. Le milliardaire américain actuel locataire de la Maison-Blanche est banni du réseau social Twitter. Ceci, comme nous vous l’avons annoncé plus tôt dans un précédent article après analyse des récents tweets du 45è Président américain sur la plateforme. L’invasion du Capitole qui a abouti au chaos dans le siège du Congrès avec à la solde des morts a poussé les réseaux sociaux à serrer encore plus la vice au sujet des messages violents en ligne.

En dehors de Twitter, Facebook de son côté a récemment prorogé la suspension du compte du président Trump jusqu’à au moins l’investiture du 46è Président. Après l’annonce de la suppression de son compte Trump a dénoncé une tentative de le contraindre au silence et a commencé à envisager la création de son réseau social. C’est dans ce contexte qu’un ex-proche du Président français Emmanuel Macron a tenté de se faire passer pour Trump sur le Twitter. La réaction du réseau social ne s’est pas faite attendre. Encore un piratage ? Nous le saurons peut-être d’ici quelques jours.

Compte suspendu

Ce ne serait pas la première fois que Joachim Son-Forget essaye de se faire passer pour quelqu’un d’autre sur le réseau social. Il y a 9 mois, le nom du compte de l’ex-proche du numéro 1 français avait déjà changé en celui du Président de la République et la photo en profil était celle du Président Macron comme nous vous l’avons annoncé à l’époque.

Après la polémique, Joachim Son-Forget avait à l’époque dit qu’il n’avait rien avoir avec ce changement et avait dénoncé un piratage. Cette fois, ce même procédé a valu au député français une suspension de son compte sur le réseau social. Selon des sources concordantes, son compte a été très rapidement suspendu et des twittos ont partagé l’information sur le réseau social. Encore un piratage ? Nous le saurons probablement dans les prochaines heures.