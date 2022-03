Joe Biden fait une nouvelle fois parler de lui. En tournée en Europe, le numéro un américain Joe Biden a partagé un moment avec des réfugiés ukrainiens qu’il a rencontré le week-end écoulé. Après avoir traité son homologue russe de «boucher» Joe Biden a tenu des propos sur Poutine qui ont rapidement créé la polémique. Poutine « ne peut pas rester au pouvoir » avait affirmé le président Biden. Par la suite, la Maison-Blanche clarifie les propos de Biden. L’ancien président Donald Trump a réagi après les propos de son successeur.

Donald Trump ne rate pas une occasion de se prononcer sur la politique intérieur de son pays et sur les décisions de son successeur après son départ de la Maison-Blanche. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Trump a exprimé à plusieurs reprises son opinion sur le sujet. Les récents propos du numéro un américain, Joe Biden ont fait réagir l’ancien président des Etats-Unis.

L’ancien président américain Donald Trump a accusé Joe Biden d’avoir presque incité à la guerre nucléaire avec la Russie après avoir déclaré que Poutine « ne peut pas rester au pouvoir ». Pour rappel Trump avait avant le démarrage de l guerre vanté le génie du président Poutine. Quelques jours plus tard, l’ancien président Trump a appellé à intimider Poutine avec des sous-marins nucléaires. « Vous devriez dire: « Écoutez, vous mentionnez ce mot une fois de plus et nous allons envoyer [des sous-marins] et nous ferons des allers-retours, le long de votre côte »», a déclaré Trump au cours d’un entretien sur Fox Business.