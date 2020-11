Retrouvez dans le présent article tout notre dossier d’enquêtes réalisé par des journalistes de La Nouvelle Tribune avec l’appui d’OSIWA (Open Society Initiative for West Africa). Nos journalistes ont été déployés sur toute l’étendue du territoire pour réaliser des enquêtes exclusives sur des faits qui se produisent au Bénin mais aussi sur des sujets d’intérêts national. Restez connecté

Pendant trois jours, le site d’informations « LA NOUVELLE TRIBUNE » a initié une séance de renforcement de capacités à l’intention des journalistes du média. La formation déroulée les 4, 5 et 6 novembre 2020 à Cotonou a porté sur le journalisme d’investigation axées sur les questions liées à la réalisation des droits humains. Le programme est financé par la fondation sous régionale Open Society Initiative for West Africa (OSIWA). Lire la suite en cliquant ici.

Bohicon, commune du centre du Bénin située à une centaine de kilomètres de Cotonou. La ville carrefour dispose de cinq gares routières, les unes occupées et d’autres non fonctionnelles où encore en pleine rénovation. En raison de nombreuses plaintes parvenues aux nouvelles autorités locales, la municipalité à travers un arrêté, a interdit tout chargement et déchargement hors parcs sur le territoire de la commune. Une décision à laquelle les acteurs concernés disent ne pas être associés et qui a fait des victimes et continue de cristalliser les attentions. Lire la suite en cliquant ici

En pleine crise sanitaire de la Covid-19, les mesures de protection des apprenants contre la pandémie ne sont pas respectées dans les écoles. Quelles sont les raisons de cette situation dommageable à la santé des apprenants autant que de leurs parents? Collège d’enseignement général de Sègbèya dans le troisième arrondissement de Cotonou. Ici, les mesures de protection des apprenants contre la pandémie de la Covid-19 laissent à désirer. Lire la suite en cliquant ici

Depuis quelques mois, on assiste à une prolifération des cas de suicide dans le septentrion. Si le phénomène est mondial et répandu dans tous les continents, c’est sa fréquence dans certaines régions du septentrion qui inquiète. Et à ce sujet, il y a une part d’incompréhensions à élucider. Les cas de suicides sont de plus en plus déplorés au Bénin. En témoignent les tout récents cas survenus dans la partie septentrionale. En début de cette année 2020, un enseignant s’est donné la mort en se jetant dans un puits dans la commune de Djougou. Lire la suite en cliquant ici

La lutte contre les violences faites aux femmes et les autres formes de violences sexistes a connu de francs succès au Bénin ces dernières années qui ont contribué à la réduction des cas. Mais dans la Donga -département situé au nord ouest du Bénin- le phénomène a encore la peau dure. Ceci à cause de la montée de l’islam radicale, de l’influence des pesanteurs socioculturels et du chômage accru dans la région.Chérita a un visage peu rayonnant en cette froide matinée du lundi 16 novembre 2020. Elle vit aujourd’hui seule avec un petit garçon d’un an et demi au quartier Baréi à l’entrée de Djougou dans une habitation précaire. Lire la suite en cliquant ici

Construits depuis 2013 sur financement grâce à un financement du Vénézuela du Président Hugo Chavez, 40 logements sociaux sont dans un état de délabrement avancé dans la commune de Sèmè-Podji. Depuis sept ans, ces logements ne semblent intéresser personne. Et voici les raisons. A quelques mètres du site de pèlerinage des fidèles de l’Eglise du christianisme céleste ( Ecc), dans la commune de Sèmè-Kpodji, il y a des logements sociaux construits, « Don du Venezuela », sous la gestion des autorités béninoises. Lire la suite en cliquant ici

À Grand Popo, commune côtière et frontalière située à une centaine de kilomètres de Cotonou, hommes et femmes de tous âges font et vivent du maraîchage. La filière a longtemps été florissante et a mobilisé une main d’œuvre importante. Mais depuis quelques années, quoique rentable, elle est confrontée à d’énormes difficultés qui, si on n’y prend garde, risquent d’entraîner sa mort. Lire la suite en cliquant ici

L’apparition de la pandémie du coronavirus au Bénin a littéralement changé les habitudes de bon nombre de citoyens. A Bohicon, commune située au centre du Bénin, les gestes barrières sont foulés au pied. Les forces de l’ordre censées tenir rigueur semblent passer à côté de leur mission républicaine. Enfants et adultes accordent tous sans exception, légèreté au port de masques. Le lavage des mains reste cependant, le cadeau des soucis d’une population résolument à la quête du pain quotidien. Lire la suite en cliquant ici

Depuis janvier 2018, le gouvernement a suspendu la prise en charge des nouveaux malades d’insuffisance rénale chronique non agents permanents de l’État à l’unité de dialyse du Centre national hospitalier universitaire ( Cnhu) de Cotonou. Faute de moyens financiers, ces insuffisants rénaux meurent un à un comme dans un poulailler atteint par la grippe aviaire. En cause, une réforme mercantile du gouvernement de laisser les dépenses de prise en charge des dialysés sur le dos de l’hôpital. Lire la suite en cliquant ici